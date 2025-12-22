SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AlertQuo
Alexander Gomez Ruiz

AlertQuo

Alexander Gomez Ruiz
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
69 (62.16%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (37.84%)
En iyi işlem:
276.00 USD
En kötü işlem:
-71.00 USD
Brüt kâr:
2 322.39 USD (146 380 pips)
Brüt zarar:
-797.06 USD (54 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (62.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
289.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.08%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
9.82
Alış işlemleri:
52 (46.85%)
Satış işlemleri:
59 (53.15%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
13.74 USD
Ortalama kâr:
33.66 USD
Ortalama zarar:
-18.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-155.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.30 USD (3)
Aylık büyüme:
47.76%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.30 USD (4.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.52% (155.30 USD)
Varlığa göre:
0.65% (30.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US_2000 16
JAPAN_225 13
US_TECH100 13
GERMANY_40 11
US_500 10
CrudeOIL 10
UK_100 10
FAANG 8
US_30 7
GOLD 7
SWISS_20 3
SILVER 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US_2000 192
JAPAN_225 176
US_TECH100 161
GERMANY_40 157
US_500 334
CrudeOIL 27
UK_100 58
FAANG 36
US_30 138
GOLD 142
SWISS_20 -4
SILVER 108
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US_2000 330
JAPAN_225 1.2K
US_TECH100 87K
GERMANY_40 -5.6K
US_500 225
CrudeOIL 214
UK_100 2.9K
FAANG 2.8K
US_30 -15
GOLD 2K
SWISS_20 -25
SILVER 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.00 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlertQuo
Ayda 100 USD
48%
0
0
USD
4.7K
USD
2
95%
111
62%
100%
2.91
13.74
USD
4%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.