- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
180
盈利交易:
110 (61.11%)
亏损交易:
70 (38.89%)
最好交易:
276.00 USD
最差交易:
-748.73 USD
毛利:
3 939.41 USD (229 797 pips)
毛利亏损:
-3 604.64 USD (119 942 pips)
最大连续赢利:
7 (62.95 USD)
最大连续盈利:
289.70 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
104.75%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.17
长期交易:
91 (50.56%)
短期交易:
89 (49.44%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.86 USD
平均利润:
35.81 USD
平均损失:
-51.49 USD
最大连续失误:
4 (-789.88 USD)
最大连续亏损:
-1 409.66 USD (2)
每月增长:
10.45%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 979.97 USD (45.89%)
相对跌幅:
结余:
35.97% (1 979.97 USD)
净值:
48.95% (2 679.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JAPAN_225
|29
|US_2000
|24
|US_TECH100
|23
|GERMANY_40
|17
|GOLD
|16
|UK_100
|16
|US_500
|15
|US_30
|12
|CrudeOIL
|10
|FAANG
|8
|SILVER
|7
|SWISS_20
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JAPAN_225
|-1.7K
|US_2000
|291
|US_TECH100
|281
|GERMANY_40
|238
|GOLD
|331
|UK_100
|93
|US_500
|461
|US_30
|258
|CrudeOIL
|27
|FAANG
|36
|SILVER
|-10
|SWISS_20
|-4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JAPAN_225
|-3.4K
|US_2000
|1.1K
|US_TECH100
|88K
|GERMANY_40
|-685
|GOLD
|10K
|UK_100
|5K
|US_500
|7.4K
|US_30
|957
|CrudeOIL
|214
|FAANG
|2.8K
|SILVER
|-2K
|SWISS_20
|-25
- 入金加载
- 提取
最好交易: +276.00 USD
最差交易: -749 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +62.95 USD
最大连续亏损: -789.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
