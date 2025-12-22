信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AlertQuo
Alexander Gomez Ruiz

AlertQuo

Alexander Gomez Ruiz
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
180
盈利交易:
110 (61.11%)
亏损交易:
70 (38.89%)
最好交易:
276.00 USD
最差交易:
-748.73 USD
毛利:
3 939.41 USD (229 797 pips)
毛利亏损:
-3 604.64 USD (119 942 pips)
最大连续赢利:
7 (62.95 USD)
最大连续盈利:
289.70 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
104.75%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.17
长期交易:
91 (50.56%)
短期交易:
89 (49.44%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.86 USD
平均利润:
35.81 USD
平均损失:
-51.49 USD
最大连续失误:
4 (-789.88 USD)
最大连续亏损:
-1 409.66 USD (2)
每月增长:
10.45%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 979.97 USD (45.89%)
相对跌幅:
结余:
35.97% (1 979.97 USD)
净值:
48.95% (2 679.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JAPAN_225 29
US_2000 24
US_TECH100 23
GERMANY_40 17
GOLD 16
UK_100 16
US_500 15
US_30 12
CrudeOIL 10
FAANG 8
SILVER 7
SWISS_20 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JAPAN_225 -1.7K
US_2000 291
US_TECH100 281
GERMANY_40 238
GOLD 331
UK_100 93
US_500 461
US_30 258
CrudeOIL 27
FAANG 36
SILVER -10
SWISS_20 -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JAPAN_225 -3.4K
US_2000 1.1K
US_TECH100 88K
GERMANY_40 -685
GOLD 10K
UK_100 5K
US_500 7.4K
US_30 957
CrudeOIL 214
FAANG 2.8K
SILVER -2K
SWISS_20 -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +276.00 USD
最差交易: -749 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +62.95 USD
最大连续亏损: -789.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 05:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlertQuo
每月30 USD
10%
0
0
USD
3.5K
USD
4
96%
180
61%
100%
1.09
1.86
USD
49%
1:400
