Alexander Gomez Ruiz

AlertQuo

Alexander Gomez Ruiz
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
68 (61.81%)
Perte trades:
42 (38.18%)
Meilleure transaction:
276.00 USD
Pire transaction:
-71.00 USD
Bénéfice brut:
2 300.62 USD (144 203 pips)
Perte brute:
-797.06 USD (54 962 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (62.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
289.70 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.08%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
9.68
Longs trades:
51 (46.36%)
Courts trades:
59 (53.64%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
13.67 USD
Bénéfice moyen:
33.83 USD
Perte moyenne:
-18.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-155.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-155.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
47.08%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
155.30 USD (4.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.52% (155.30 USD)
Par fonds propres:
0.65% (30.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US_2000 16
JAPAN_225 13
US_TECH100 13
GERMANY_40 11
US_500 10
CrudeOIL 10
UK_100 10
FAANG 8
US_30 7
GOLD 6
SWISS_20 3
SILVER 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US_2000 192
JAPAN_225 176
US_TECH100 161
GERMANY_40 157
US_500 334
CrudeOIL 27
UK_100 58
FAANG 36
US_30 138
GOLD 121
SWISS_20 -4
SILVER 108
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US_2000 330
JAPAN_225 1.2K
US_TECH100 87K
GERMANY_40 -5.6K
US_500 225
CrudeOIL 214
UK_100 2.9K
FAANG 2.8K
US_30 -15
GOLD -208
SWISS_20 -25
SILVER 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +276.00 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.95 USD
Perte consécutive maximale: -155.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.