- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
110 (61.11%)
Negociações com perda:
70 (38.89%)
Melhor negociação:
276.00 USD
Pior negociação:
-748.73 USD
Lucro bruto:
3 939.41 USD (229 797 pips)
Perda bruta:
-3 604.64 USD (119 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (62.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
289.70 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
104.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
91 (50.56%)
Negociações curtas:
89 (49.44%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
35.81 USD
Perda média:
-51.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-789.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 409.66 USD (2)
Crescimento mensal:
10.45%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 979.97 USD (45.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.97% (1 979.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.95% (2 679.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JAPAN_225
|29
|US_2000
|24
|US_TECH100
|23
|GERMANY_40
|17
|GOLD
|16
|UK_100
|16
|US_500
|15
|US_30
|12
|CrudeOIL
|10
|FAANG
|8
|SILVER
|7
|SWISS_20
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JAPAN_225
|-1.7K
|US_2000
|291
|US_TECH100
|281
|GERMANY_40
|238
|GOLD
|331
|UK_100
|93
|US_500
|461
|US_30
|258
|CrudeOIL
|27
|FAANG
|36
|SILVER
|-10
|SWISS_20
|-4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JAPAN_225
|-3.4K
|US_2000
|1.1K
|US_TECH100
|88K
|GERMANY_40
|-685
|GOLD
|10K
|UK_100
|5K
|US_500
|7.4K
|US_30
|957
|CrudeOIL
|214
|FAANG
|2.8K
|SILVER
|-2K
|SWISS_20
|-25
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +276.00 USD
Pior negociação: -749 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +62.95 USD
Máxima perda consecutiva: -789.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
4
96%
180
61%
100%
1.09
1.86
USD
USD
49%
1:400