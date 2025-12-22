SinaisSeções
Alexander Gomez Ruiz

AlertQuo

0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
110 (61.11%)
Negociações com perda:
70 (38.89%)
Melhor negociação:
276.00 USD
Pior negociação:
-748.73 USD
Lucro bruto:
3 939.41 USD (229 797 pips)
Perda bruta:
-3 604.64 USD (119 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (62.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
289.70 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
104.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
91 (50.56%)
Negociações curtas:
89 (49.44%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
35.81 USD
Perda média:
-51.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-789.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 409.66 USD (2)
Crescimento mensal:
10.45%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 979.97 USD (45.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.97% (1 979.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.95% (2 679.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JAPAN_225 29
US_2000 24
US_TECH100 23
GERMANY_40 17
GOLD 16
UK_100 16
US_500 15
US_30 12
CrudeOIL 10
FAANG 8
SILVER 7
SWISS_20 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JAPAN_225 -1.7K
US_2000 291
US_TECH100 281
GERMANY_40 238
GOLD 331
UK_100 93
US_500 461
US_30 258
CrudeOIL 27
FAANG 36
SILVER -10
SWISS_20 -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JAPAN_225 -3.4K
US_2000 1.1K
US_TECH100 88K
GERMANY_40 -685
GOLD 10K
UK_100 5K
US_500 7.4K
US_30 957
CrudeOIL 214
FAANG 2.8K
SILVER -2K
SWISS_20 -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +276.00 USD
Pior negociação: -749 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +62.95 USD
Máxima perda consecutiva: -789.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.06 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 05:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
