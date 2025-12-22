SegnaliSezioni
Alexander Gomez Ruiz

AlertQuo

Alexander Gomez Ruiz
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 47%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
68 (61.81%)
Loss Trade:
42 (38.18%)
Best Trade:
276.00 USD
Worst Trade:
-71.00 USD
Profitto lordo:
2 300.62 USD (144 203 pips)
Perdita lorda:
-797.06 USD (54 962 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (62.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
289.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.08%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
9.68
Long Trade:
51 (46.36%)
Short Trade:
59 (53.64%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
13.67 USD
Profitto medio:
33.83 USD
Perdita media:
-18.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-155.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.30 USD (3)
Crescita mensile:
47.08%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.30 USD (4.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (155.30 USD)
Per equità:
0.65% (30.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US_2000 16
JAPAN_225 13
US_TECH100 13
GERMANY_40 11
US_500 10
CrudeOIL 10
UK_100 10
FAANG 8
US_30 7
GOLD 6
SWISS_20 3
SILVER 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US_2000 192
JAPAN_225 176
US_TECH100 161
GERMANY_40 157
US_500 334
CrudeOIL 27
UK_100 58
FAANG 36
US_30 138
GOLD 121
SWISS_20 -4
SILVER 108
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US_2000 330
JAPAN_225 1.2K
US_TECH100 87K
GERMANY_40 -5.6K
US_500 225
CrudeOIL 214
UK_100 2.9K
FAANG 2.8K
US_30 -15
GOLD -208
SWISS_20 -25
SILVER 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.00 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.95 USD
Massima perdita consecutiva: -155.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlertQuo
100USD al mese
47%
0
0
USD
4.7K
USD
2
95%
110
61%
100%
2.88
13.67
USD
4%
1:400
