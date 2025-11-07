- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
8 (38.09%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
En iyi işlem:
3.83 USD
En kötü işlem:
-2.20 USD
Brüt kâr:
20.73 USD (2 575 pips)
Brüt zarar:
-13.23 USD (1 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
4 (19.05%)
Satış işlemleri:
17 (80.95%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-1.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-7.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.05 USD (8)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.55 USD
Maksimum:
7.05 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|9
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-383
|EURUSD
|-531
|USDJPY
|956
|GBPUSD
|889
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.83 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok