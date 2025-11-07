- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
67 (69.07%)
亏损交易:
30 (30.93%)
最好交易:
11.05 USD
最差交易:
-48.61 USD
毛利:
162.73 USD (23 230 pips)
毛利亏损:
-275.32 USD (34 936 pips)
最大连续赢利:
26 (73.34 USD)
最大连续盈利:
73.34 USD (26)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
28.38%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.56
长期交易:
26 (26.80%)
短期交易:
71 (73.20%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-1.16 USD
平均利润:
2.43 USD
平均损失:
-9.18 USD
最大连续失误:
8 (-7.05 USD)
最大连续亏损:
-174.76 USD (7)
每月增长:
-58.88%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
112.59 USD
最大值:
202.14 USD (101.30%)
相对跌幅:
结余:
59.31% (202.14 USD)
净值:
61.72% (157.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|35
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|16
|EURUSD
|14
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|64
|GBPUSD
|-16
|GBPJPY
|-99
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|10K
|GBPUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-13K
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|-4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.05 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +73.34 USD
最大连续亏损: -7.05 USD
