Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
67 (69.07%)
Убыточных трейдов:
30 (30.93%)
Лучший трейд:
11.05 USD
Худший трейд:
-48.61 USD
Общая прибыль:
162.73 USD (23 230 pips)
Общий убыток:
-275.32 USD (34 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.34 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
26 (26.80%)
Коротких трейдов:
71 (73.20%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-9.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-7.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.76 USD (7)
Прирост в месяц:
-58.88%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.59 USD
Максимальная:
202.14 USD (101.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.31% (202.14 USD)
По эквити:
61.72% (157.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|35
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|16
|EURUSD
|14
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|64
|GBPUSD
|-16
|GBPJPY
|-99
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|10K
|GBPUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-13K
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|-4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +11.05 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +73.34 USD
Макс. убыток в серии: -7.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
