СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Jenius
Christia Nency Tri

Jenius

Christia Nency Tri
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -38%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
67 (69.07%)
Убыточных трейдов:
30 (30.93%)
Лучший трейд:
11.05 USD
Худший трейд:
-48.61 USD
Общая прибыль:
162.73 USD (23 230 pips)
Общий убыток:
-275.32 USD (34 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.34 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
26 (26.80%)
Коротких трейдов:
71 (73.20%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-9.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-7.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.76 USD (7)
Прирост в месяц:
-58.88%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.59 USD
Максимальная:
202.14 USD (101.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.31% (202.14 USD)
По эквити:
61.72% (157.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 35
GBPUSD 18
GBPJPY 16
EURUSD 14
USDJPY 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 64
GBPUSD -16
GBPJPY -99
EURUSD -31
USDJPY -31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 10K
GBPUSD -1.5K
GBPJPY -13K
EURUSD -3.1K
USDJPY -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.05 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +73.34 USD
Макс. убыток в серии: -7.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 15:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 04:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.