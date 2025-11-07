- Incremento
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
67 (69.07%)
Transacciones Irrentables:
30 (30.93%)
Mejor transacción:
11.05 USD
Peor transacción:
-48.61 USD
Beneficio Bruto:
162.73 USD (23 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-275.32 USD (34 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (73.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.34 USD (26)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
28.38%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.56
Transacciones Largas:
26 (26.80%)
Transacciones Cortas:
71 (73.20%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-1.16 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-9.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-7.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-174.76 USD (7)
Crecimiento al mes:
-58.88%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
112.59 USD
Máxima:
202.14 USD (101.30%)
Reducción relativa:
De balance:
59.31% (202.14 USD)
De fondos:
61.72% (157.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|35
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|16
|EURUSD
|14
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|64
|GBPUSD
|-16
|GBPJPY
|-99
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|10K
|GBPUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-13K
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|-4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.05 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +73.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
