Linyong Qin

NovaQuant Beyond

Linyong Qin
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 186
Kârla kapanan işlemler:
4 292 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
3 894 (47.57%)
En iyi işlem:
2 995.00 USD
En kötü işlem:
-4 283.00 USD
Brüt kâr:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Brüt zarar:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
133 (15 387.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 387.51 USD (133)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
55.28%
Maks. mevduat yükü:
29.32%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
343
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
7 613 (93.00%)
Satış işlemleri:
573 (7.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
87.49 USD
Ortalama zarar:
-87.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
125 (-9 566.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 196.11 USD (124)
Aylık büyüme:
-41.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 498.00 USD
Maksimum:
49 588.07 USD (37.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.69% (49 588.07 USD)
Varlığa göre:
10.31% (2 312.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3395
CHCUSD 2465
NAS100 1239
US30 733
XAGUSD 320
XTIUSD 32
ETHUSD 1
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50K
CHCUSD 1.1K
NAS100 19K
US30 -41K
XAGUSD 5.7K
XTIUSD -125
ETHUSD 1
BTCUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 780K
CHCUSD 542K
NAS100 2M
US30 -3M
XAGUSD 19K
XTIUSD -500
ETHUSD 100
BTCUSD 72K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 995.00 USD
En kötü işlem: -4 283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 133
Maksimum ardışık kayıp: 124
Maksimum ardışık kâr: +15 387.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 566.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
İnceleme yok
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
