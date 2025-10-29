- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 186
Kârla kapanan işlemler:
4 292 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
3 894 (47.57%)
En iyi işlem:
2 995.00 USD
En kötü işlem:
-4 283.00 USD
Brüt kâr:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Brüt zarar:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
133 (15 387.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 387.51 USD (133)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
55.28%
Maks. mevduat yükü:
29.32%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
343
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
7 613 (93.00%)
Satış işlemleri:
573 (7.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
87.49 USD
Ortalama zarar:
-87.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
125 (-9 566.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 196.11 USD (124)
Aylık büyüme:
-41.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 498.00 USD
Maksimum:
49 588.07 USD (37.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.69% (49 588.07 USD)
Varlığa göre:
10.31% (2 312.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3395
|CHCUSD
|2465
|NAS100
|1239
|US30
|733
|XAGUSD
|320
|XTIUSD
|32
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50K
|CHCUSD
|1.1K
|NAS100
|19K
|US30
|-41K
|XAGUSD
|5.7K
|XTIUSD
|-125
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|72
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|780K
|CHCUSD
|542K
|NAS100
|2M
|US30
|-3M
|XAGUSD
|19K
|XTIUSD
|-500
|ETHUSD
|100
|BTCUSD
|72K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 995.00 USD
En kötü işlem: -4 283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 133
Maksimum ardışık kayıp: 124
Maksimum ardışık kâr: +15 387.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 566.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
5%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
16
0%
8 186
52%
55%
1.10
4.21
USD
USD
72%
1:500