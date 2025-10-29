СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NovaQuant Beyond
Linyong Qin

NovaQuant Beyond

Linyong Qin
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 770
Прибыльных трейдов:
4 855 (49.69%)
Убыточных трейдов:
4 915 (50.31%)
Лучший трейд:
2 995.00 USD
Худший трейд:
-4 283.00 USD
Общая прибыль:
401 146.48 USD (15 135 873 pips)
Общий убыток:
-376 269.25 USD (15 575 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (15 387.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 387.51 USD (133)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
52.16%
Макс. загрузка депозита:
29.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
367
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
8 995 (92.07%)
Коротких трейдов:
775 (7.93%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
82.63 USD
Средний убыток:
-76.56 USD
Макс. серия проигрышей:
125 (-9 566.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 196.11 USD (124)
Прирост в месяц:
12.34%
Годовой прогноз:
149.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 498.00 USD
Максимальная:
59 836.94 USD (44.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.51% (59 836.94 USD)
По эквити:
16.09% (2 186.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3701
CHCUSD 2685
NAS100 1688
US30 979
XAGUSD 683
XTIUSD 32
ETHUSD 1
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 46K
CHCUSD -5.5K
NAS100 16K
US30 -41K
XAGUSD 10K
XTIUSD -125
ETHUSD 1
BTCUSD 72
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 718K
CHCUSD 19K
NAS100 1.7M
US30 -3M
XAGUSD 72K
XTIUSD -500
ETHUSD 100
BTCUSD 72K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 995.00 USD
Худший трейд: -4 283 USD
Макс. серия выигрышей: 133
Макс. серия проигрышей: 124
Макс. прибыль в серии: +15 387.51 USD
Макс. убыток в серии: -9 566.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
Нет отзывов
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NovaQuant Beyond
300 USD в месяц
-45%
0
0
USD
11K
USD
23
0%
9 770
49%
52%
1.06
2.55
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.