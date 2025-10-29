- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9 770
Прибыльных трейдов:
4 855 (49.69%)
Убыточных трейдов:
4 915 (50.31%)
Лучший трейд:
2 995.00 USD
Худший трейд:
-4 283.00 USD
Общая прибыль:
401 146.48 USD (15 135 873 pips)
Общий убыток:
-376 269.25 USD (15 575 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (15 387.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 387.51 USD (133)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
52.16%
Макс. загрузка депозита:
29.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
367
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
8 995 (92.07%)
Коротких трейдов:
775 (7.93%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
82.63 USD
Средний убыток:
-76.56 USD
Макс. серия проигрышей:
125 (-9 566.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 196.11 USD (124)
Прирост в месяц:
12.34%
Годовой прогноз:
149.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 498.00 USD
Максимальная:
59 836.94 USD (44.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.51% (59 836.94 USD)
По эквити:
16.09% (2 186.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3701
|CHCUSD
|2685
|NAS100
|1688
|US30
|979
|XAGUSD
|683
|XTIUSD
|32
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|46K
|CHCUSD
|-5.5K
|NAS100
|16K
|US30
|-41K
|XAGUSD
|10K
|XTIUSD
|-125
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|72
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|718K
|CHCUSD
|19K
|NAS100
|1.7M
|US30
|-3M
|XAGUSD
|72K
|XTIUSD
|-500
|ETHUSD
|100
|BTCUSD
|72K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 995.00 USD
Худший трейд: -4 283 USD
Макс. серия выигрышей: 133
Макс. серия проигрышей: 124
Макс. прибыль в серии: +15 387.51 USD
Макс. убыток в серии: -9 566.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
-45%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
23
0%
9 770
49%
52%
1.06
2.55
USD
USD
87%
1:500