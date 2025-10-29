Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10 3.32 × 1020 ICMarketsSC-Live15 4.39 × 23 ICMarketsSC-Live07 7.56 × 9 Alpari-ECN1 28.00 × 3 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика