- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8 186
Bénéfice trades:
4 292 (52.43%)
Perte trades:
3 894 (47.57%)
Meilleure transaction:
2 995.00 USD
Pire transaction:
-4 283.00 USD
Bénéfice brut:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Perte brute:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
133 (15 387.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 387.51 USD (133)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
55.28%
Charge de dépôt maximale:
29.32%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
343
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
7 613 (93.00%)
Courts trades:
573 (7.00%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
4.21 USD
Bénéfice moyen:
87.49 USD
Perte moyenne:
-87.57 USD
Pertes consécutives maximales:
125 (-9 566.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 196.11 USD (124)
Croissance mensuelle:
-41.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 498.00 USD
Maximal:
49 588.07 USD (37.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.69% (49 588.07 USD)
Par fonds propres:
10.31% (2 312.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3395
|CHCUSD
|2465
|NAS100
|1239
|US30
|733
|XAGUSD
|320
|XTIUSD
|32
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|50K
|CHCUSD
|1.1K
|NAS100
|19K
|US30
|-41K
|XAGUSD
|5.7K
|XTIUSD
|-125
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|72
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|780K
|CHCUSD
|542K
|NAS100
|2M
|US30
|-3M
|XAGUSD
|19K
|XTIUSD
|-500
|ETHUSD
|100
|BTCUSD
|72K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 995.00 USD
Pire transaction: -4 283 USD
Gains consécutifs maximales: 133
Pertes consécutives maximales: 124
Bénéfice consécutif maximal: +15 387.51 USD
Perte consécutive maximale: -9 566.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
