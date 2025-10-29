SignauxSections
Linyong Qin

NovaQuant Beyond

Linyong Qin
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 186
Bénéfice trades:
4 292 (52.43%)
Perte trades:
3 894 (47.57%)
Meilleure transaction:
2 995.00 USD
Pire transaction:
-4 283.00 USD
Bénéfice brut:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Perte brute:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
133 (15 387.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 387.51 USD (133)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
55.28%
Charge de dépôt maximale:
29.32%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
343
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
7 613 (93.00%)
Courts trades:
573 (7.00%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
4.21 USD
Bénéfice moyen:
87.49 USD
Perte moyenne:
-87.57 USD
Pertes consécutives maximales:
125 (-9 566.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 196.11 USD (124)
Croissance mensuelle:
-41.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 498.00 USD
Maximal:
49 588.07 USD (37.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.69% (49 588.07 USD)
Par fonds propres:
10.31% (2 312.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3395
CHCUSD 2465
NAS100 1239
US30 733
XAGUSD 320
XTIUSD 32
ETHUSD 1
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 50K
CHCUSD 1.1K
NAS100 19K
US30 -41K
XAGUSD 5.7K
XTIUSD -125
ETHUSD 1
BTCUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 780K
CHCUSD 542K
NAS100 2M
US30 -3M
XAGUSD 19K
XTIUSD -500
ETHUSD 100
BTCUSD 72K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 995.00 USD
Pire transaction: -4 283 USD
Gains consécutifs maximales: 133
Pertes consécutives maximales: 124
Bénéfice consécutif maximal: +15 387.51 USD
Perte consécutive maximale: -9 566.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
Aucun avis
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.