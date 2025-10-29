- Crescita
Trade:
8 186
Profit Trade:
4 292 (52.43%)
Loss Trade:
3 894 (47.57%)
Best Trade:
2 995.00 USD
Worst Trade:
-4 283.00 USD
Profitto lordo:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Perdita lorda:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Vincite massime consecutive:
133 (15 387.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 387.51 USD (133)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
55.28%
Massimo carico di deposito:
29.32%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
343
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
7 613 (93.00%)
Short Trade:
573 (7.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
87.49 USD
Perdita media:
-87.57 USD
Massime perdite consecutive:
125 (-9 566.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 196.11 USD (124)
Crescita mensile:
-41.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 498.00 USD
Massimale:
49 588.07 USD (37.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.69% (49 588.07 USD)
Per equità:
10.31% (2 312.35 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3395
|CHCUSD
|2465
|NAS100
|1239
|US30
|733
|XAGUSD
|320
|XTIUSD
|32
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50K
|CHCUSD
|1.1K
|NAS100
|19K
|US30
|-41K
|XAGUSD
|5.7K
|XTIUSD
|-125
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|72
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|780K
|CHCUSD
|542K
|NAS100
|2M
|US30
|-3M
|XAGUSD
|19K
|XTIUSD
|-500
|ETHUSD
|100
|BTCUSD
|72K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +2 995.00 USD
Worst Trade: -4 283 USD
Vincite massime consecutive: 133
Massime perdite consecutive: 124
Massimo profitto consecutivo: +15 387.51 USD
Massima perdita consecutiva: -9 566.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
