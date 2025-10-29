SegnaliSezioni
Linyong Qin

NovaQuant Beyond

Linyong Qin
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 186
Profit Trade:
4 292 (52.43%)
Loss Trade:
3 894 (47.57%)
Best Trade:
2 995.00 USD
Worst Trade:
-4 283.00 USD
Profitto lordo:
375 491.91 USD (13 717 203 pips)
Perdita lorda:
-341 004.42 USD (13 326 272 pips)
Vincite massime consecutive:
133 (15 387.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 387.51 USD (133)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
55.28%
Massimo carico di deposito:
29.32%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
343
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
7 613 (93.00%)
Short Trade:
573 (7.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
87.49 USD
Perdita media:
-87.57 USD
Massime perdite consecutive:
125 (-9 566.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 196.11 USD (124)
Crescita mensile:
-41.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 498.00 USD
Massimale:
49 588.07 USD (37.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.69% (49 588.07 USD)
Per equità:
10.31% (2 312.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3395
CHCUSD 2465
NAS100 1239
US30 733
XAGUSD 320
XTIUSD 32
ETHUSD 1
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50K
CHCUSD 1.1K
NAS100 19K
US30 -41K
XAGUSD 5.7K
XTIUSD -125
ETHUSD 1
BTCUSD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 780K
CHCUSD 542K
NAS100 2M
US30 -3M
XAGUSD 19K
XTIUSD -500
ETHUSD 100
BTCUSD 72K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 995.00 USD
Worst Trade: -4 283 USD
Vincite massime consecutive: 133
Massime perdite consecutive: 124
Massimo profitto consecutivo: +15 387.51 USD
Massima perdita consecutiva: -9 566.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
NovaQuant（新星量化） 是一家专注于算法交易与金融科技（FinTech）领域的量化投资公司。公司核心业务包括外汇、股票及数字资产市场的自动化交易系统开发、数据驱动投资模型构建，以及人工智能在量化投资中的应用研究。
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
