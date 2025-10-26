SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Slushie IC
Andy Chandra

Slushie IC

Andy Chandra
0 inceleme
Güvenilirlik
251 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 215
Kârla kapanan işlemler:
526 (43.29%)
Zararla kapanan işlemler:
689 (56.71%)
En iyi işlem:
339.42 USD
En kötü işlem:
-323.38 USD
Brüt kâr:
24 544.50 USD (3 800 844 pips)
Brüt zarar:
-24 497.43 USD (4 684 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (494.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
712 (58.60%)
Satış işlemleri:
503 (41.40%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
46.66 USD
Ortalama zarar:
-35.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-792.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 005.86 USD (9)
Aylık büyüme:
40.72%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 822.04 USD
Maksimum:
2 068.58 USD (209.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 808
XAUUSD 85
XAGUSD 45
BTCUSD 45
SUMMARY 36
GBPJPY 36
ETHUSD 34
CADJPY 31
AUDJPY 17
USDCHF 14
EURJPY 11
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 9
XPTUSD 6
AUDUSD 5
US500 2
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.9K
XAUUSD 954
XAGUSD -61
BTCUSD -199
SUMMARY -204
GBPJPY -485
ETHUSD 480
CADJPY -290
AUDJPY -165
USDCHF -367
EURJPY -503
GBPUSD 197
EURUSD 40
NZDUSD -594
USDCAD -424
XPTUSD 117
AUDUSD -284
US500 -56
USTEC 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 38K
XAUUSD 58K
XAGUSD -545
BTCUSD -1.3M
SUMMARY 0
GBPJPY -19K
ETHUSD 377K
CADJPY -5.3K
AUDJPY -2K
USDCHF -845
EURJPY -14K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 1.1K
NZDUSD -7.4K
USDCAD -3.7K
XPTUSD 9.7K
AUDUSD -2.7K
US500 -5.4K
USTEC 160
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +339.42 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +494.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -792.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 53
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.86 × 983
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 260
FPMarkets-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.09 × 113
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 4665
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live23
1.26 × 12536
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1325
Risk control is our main priority
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Slushie IC
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
2.4K
USD
251
97%
1 215
43%
100%
1.00
0.04
USD
0%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.