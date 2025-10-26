- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 215
Kârla kapanan işlemler:
526 (43.29%)
Zararla kapanan işlemler:
689 (56.71%)
En iyi işlem:
339.42 USD
En kötü işlem:
-323.38 USD
Brüt kâr:
24 544.50 USD (3 800 844 pips)
Brüt zarar:
-24 497.43 USD (4 684 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (494.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
712 (58.60%)
Satış işlemleri:
503 (41.40%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
46.66 USD
Ortalama zarar:
-35.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-792.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 005.86 USD (9)
Aylık büyüme:
40.72%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 822.04 USD
Maksimum:
2 068.58 USD (209.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|808
|XAUUSD
|85
|XAGUSD
|45
|BTCUSD
|45
|SUMMARY
|36
|GBPJPY
|36
|ETHUSD
|34
|CADJPY
|31
|AUDJPY
|17
|USDCHF
|14
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|9
|XPTUSD
|6
|AUDUSD
|5
|US500
|2
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|954
|XAGUSD
|-61
|BTCUSD
|-199
|SUMMARY
|-204
|GBPJPY
|-485
|ETHUSD
|480
|CADJPY
|-290
|AUDJPY
|-165
|USDCHF
|-367
|EURJPY
|-503
|GBPUSD
|197
|EURUSD
|40
|NZDUSD
|-594
|USDCAD
|-424
|XPTUSD
|117
|AUDUSD
|-284
|US500
|-56
|USTEC
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|38K
|XAUUSD
|58K
|XAGUSD
|-545
|BTCUSD
|-1.3M
|SUMMARY
|0
|GBPJPY
|-19K
|ETHUSD
|377K
|CADJPY
|-5.3K
|AUDJPY
|-2K
|USDCHF
|-845
|EURJPY
|-14K
|GBPUSD
|6.2K
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-7.4K
|USDCAD
|-3.7K
|XPTUSD
|9.7K
|AUDUSD
|-2.7K
|US500
|-5.4K
|USTEC
|160
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +339.42 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +494.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -792.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.77 × 53
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live05
|0.82 × 57
|
ICMarketsSC-Live16
|0.86 × 983
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 260
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.09 × 113
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 658
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 4665
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live23
|1.26 × 12536
|
ICMarketsSC-Live03
|1.33 × 1325
Risk control is our main priority
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
251
97%
1 215
43%
100%
1.00
0.04
USD
USD
0%
1:500