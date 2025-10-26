SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Slushie IC
Andy Chandra

Slushie IC

Andy Chandra
0 avis
Fiabilité
251 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 215
Bénéfice trades:
526 (43.29%)
Perte trades:
689 (56.71%)
Meilleure transaction:
339.42 USD
Pire transaction:
-323.38 USD
Bénéfice brut:
24 544.50 USD (3 800 844 pips)
Perte brute:
-24 497.43 USD (4 684 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (494.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 042.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.32%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
712 (58.60%)
Courts trades:
503 (41.40%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
46.66 USD
Perte moyenne:
-35.56 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-792.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 005.86 USD (9)
Croissance mensuelle:
40.72%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 822.04 USD
Maximal:
2 068.58 USD (209.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 808
XAUUSD 85
XAGUSD 45
BTCUSD 45
SUMMARY 36
GBPJPY 36
ETHUSD 34
CADJPY 31
AUDJPY 17
USDCHF 14
EURJPY 11
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 9
XPTUSD 6
AUDUSD 5
US500 2
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.9K
XAUUSD 954
XAGUSD -61
BTCUSD -199
SUMMARY -204
GBPJPY -485
ETHUSD 480
CADJPY -290
AUDJPY -165
USDCHF -367
EURJPY -503
GBPUSD 197
EURUSD 40
NZDUSD -594
USDCAD -424
XPTUSD 117
AUDUSD -284
US500 -56
USTEC 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 38K
XAUUSD 58K
XAGUSD -545
BTCUSD -1.3M
SUMMARY 0
GBPJPY -19K
ETHUSD 377K
CADJPY -5.3K
AUDJPY -2K
USDCHF -845
EURJPY -14K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 1.1K
NZDUSD -7.4K
USDCAD -3.7K
XPTUSD 9.7K
AUDUSD -2.7K
US500 -5.4K
USTEC 160
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +339.42 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +494.51 USD
Perte consécutive maximale: -792.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 53
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.86 × 983
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 260
FPMarkets-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.09 × 113
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 4665
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live23
1.26 × 12536
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1325
99 plus...
Risk control is our main priority
Aucun avis
