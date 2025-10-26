- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 215
Profit Trade:
526 (43.29%)
Loss Trade:
689 (56.71%)
Best Trade:
339.42 USD
Worst Trade:
-323.38 USD
Profitto lordo:
24 544.50 USD (3 800 844 pips)
Perdita lorda:
-24 497.43 USD (4 684 477 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (494.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 042.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
712 (58.60%)
Short Trade:
503 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
46.66 USD
Perdita media:
-35.56 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-792.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 005.86 USD (9)
Crescita mensile:
40.72%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 822.04 USD
Massimale:
2 068.58 USD (209.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|808
|XAUUSD
|85
|XAGUSD
|45
|BTCUSD
|45
|SUMMARY
|36
|GBPJPY
|36
|ETHUSD
|34
|CADJPY
|31
|AUDJPY
|17
|USDCHF
|14
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|9
|XPTUSD
|6
|AUDUSD
|5
|US500
|2
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|954
|XAGUSD
|-61
|BTCUSD
|-199
|SUMMARY
|-204
|GBPJPY
|-485
|ETHUSD
|480
|CADJPY
|-290
|AUDJPY
|-165
|USDCHF
|-367
|EURJPY
|-503
|GBPUSD
|197
|EURUSD
|40
|NZDUSD
|-594
|USDCAD
|-424
|XPTUSD
|117
|AUDUSD
|-284
|US500
|-56
|USTEC
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|38K
|XAUUSD
|58K
|XAGUSD
|-545
|BTCUSD
|-1.3M
|SUMMARY
|0
|GBPJPY
|-19K
|ETHUSD
|377K
|CADJPY
|-5.3K
|AUDJPY
|-2K
|USDCHF
|-845
|EURJPY
|-14K
|GBPUSD
|6.2K
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-7.4K
|USDCAD
|-3.7K
|XPTUSD
|9.7K
|AUDUSD
|-2.7K
|US500
|-5.4K
|USTEC
|160
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +339.42 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +494.51 USD
Massima perdita consecutiva: -792.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.77 × 53
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live05
|0.82 × 57
|
ICMarketsSC-Live16
|0.86 × 983
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 260
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.09 × 113
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 658
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 4665
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live23
|1.26 × 12536
|
ICMarketsSC-Live03
|1.33 × 1325
