SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Slushie IC
Andy Chandra

Slushie IC

Andy Chandra
0 recensioni
Affidabilità
251 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 215
Profit Trade:
526 (43.29%)
Loss Trade:
689 (56.71%)
Best Trade:
339.42 USD
Worst Trade:
-323.38 USD
Profitto lordo:
24 544.50 USD (3 800 844 pips)
Perdita lorda:
-24 497.43 USD (4 684 477 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (494.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 042.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
712 (58.60%)
Short Trade:
503 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
46.66 USD
Perdita media:
-35.56 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-792.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 005.86 USD (9)
Crescita mensile:
40.72%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 822.04 USD
Massimale:
2 068.58 USD (209.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 808
XAUUSD 85
XAGUSD 45
BTCUSD 45
SUMMARY 36
GBPJPY 36
ETHUSD 34
CADJPY 31
AUDJPY 17
USDCHF 14
EURJPY 11
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
USDCAD 9
XPTUSD 6
AUDUSD 5
US500 2
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.9K
XAUUSD 954
XAGUSD -61
BTCUSD -199
SUMMARY -204
GBPJPY -485
ETHUSD 480
CADJPY -290
AUDJPY -165
USDCHF -367
EURJPY -503
GBPUSD 197
EURUSD 40
NZDUSD -594
USDCAD -424
XPTUSD 117
AUDUSD -284
US500 -56
USTEC 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 38K
XAUUSD 58K
XAGUSD -545
BTCUSD -1.3M
SUMMARY 0
GBPJPY -19K
ETHUSD 377K
CADJPY -5.3K
AUDJPY -2K
USDCHF -845
EURJPY -14K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 1.1K
NZDUSD -7.4K
USDCAD -3.7K
XPTUSD 9.7K
AUDUSD -2.7K
US500 -5.4K
USTEC 160
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +339.42 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +494.51 USD
Massima perdita consecutiva: -792.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 53
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.86 × 983
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 260
FPMarkets-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.09 × 113
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 4665
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live23
1.26 × 12536
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1325
99 più
Risk control is our main priority
Non ci sono recensioni
