- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
24 (43.63%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (56.36%)
En iyi işlem:
153.40 USD
En kötü işlem:
-49.92 USD
Brüt kâr:
1 509.10 USD (39 826 pips)
Brüt zarar:
-742.06 USD (32 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (414.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
4 (7.27%)
Satış işlemleri:
51 (92.73%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
13.95 USD
Ortalama kâr:
62.88 USD
Ortalama zarar:
-23.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-101.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.53 USD (3)
Aylık büyüme:
25.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.95 USD
Maksimum:
128.77 USD (4.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|47
|GBPUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|381
|GBPUSD
|386
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|7.1K
|GBPUSD
|489
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.40 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +414.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok