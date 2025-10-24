SinaisSeções
Thress Winardo

Thressxau

Thress Winardo
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
54 (33.33%)
Negociações com perda:
108 (66.67%)
Melhor negociação:
154.38 USD
Pior negociação:
-71.92 USD
Lucro bruto:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Perda bruta:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
34.77%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
90 (55.56%)
Negociações curtas:
72 (44.44%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.33 USD
Lucro médio:
92.89 USD
Perda média:
-39.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-551.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.09 USD (13)
Crescimento mensal:
0.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
104.95 USD
Máximo:
791.49 USD (22.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.20% (791.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.06% (82.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 142
GBPUSD 16
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 701
GBPUSD -92
XAUUSD 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 15K
GBPUSD 165
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +154.38 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +414.44 USD
Máxima perda consecutiva: -551.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
