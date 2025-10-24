- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
54 (33.33%)
Negociações com perda:
108 (66.67%)
Melhor negociação:
154.38 USD
Pior negociação:
-71.92 USD
Lucro bruto:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Perda bruta:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
34.77%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
90 (55.56%)
Negociações curtas:
72 (44.44%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.33 USD
Lucro médio:
92.89 USD
Perda média:
-39.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-551.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.09 USD (13)
Crescimento mensal:
0.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
104.95 USD
Máximo:
791.49 USD (22.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.20% (791.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.06% (82.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|142
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|701
|GBPUSD
|-92
|XAUUSD
|91
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|15K
|GBPUSD
|165
|XAUUSD
|7.5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +154.38 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +414.44 USD
Máxima perda consecutiva: -551.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
Bybit-Live
|0.00 × 1
Sem comentários
