- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
54 (33.33%)
損失トレード:
108 (66.67%)
ベストトレード:
154.38 USD
最悪のトレード:
-71.92 USD
総利益:
5 016.14 USD (127 151 pips)
総損失:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.44 USD)
最大連続利益:
460.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
34.77%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
90 (55.56%)
短いトレード:
72 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.33 USD
平均利益:
92.89 USD
平均損失:
-39.95 USD
最大連続の負け:
13 (-551.09 USD)
最大連続損失:
-551.09 USD (13)
月間成長:
0.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
104.95 USD
最大の:
791.49 USD (22.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.20% (791.00 USD)
エクイティによる:
2.06% (82.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|142
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|701
|GBPUSD
|-92
|XAUUSD
|91
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|15K
|GBPUSD
|165
|XAUUSD
|7.5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +154.38 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +414.44 USD
最大連続損失: -551.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
