シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Thressxau
Thress Winardo

Thressxau

Thress Winardo
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
EGlobalTrade-Classic
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
54 (33.33%)
損失トレード:
108 (66.67%)
ベストトレード:
154.38 USD
最悪のトレード:
-71.92 USD
総利益:
5 016.14 USD (127 151 pips)
総損失:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.44 USD)
最大連続利益:
460.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
34.77%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
90 (55.56%)
短いトレード:
72 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.33 USD
平均利益:
92.89 USD
平均損失:
-39.95 USD
最大連続の負け:
13 (-551.09 USD)
最大連続損失:
-551.09 USD (13)
月間成長:
0.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
104.95 USD
最大の:
791.49 USD (22.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.20% (791.00 USD)
エクイティによる:
2.06% (82.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 142
GBPUSD 16
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 701
GBPUSD -92
XAUUSD 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 15K
GBPUSD 165
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +154.38 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +414.44 USD
最大連続損失: -551.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Thressxau
30 USD/月
22%
0
0
USD
4.2K
USD
10
0%
162
33%
35%
1.16
4.33
USD
17%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください