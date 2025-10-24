- Прирост
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
52 (32.70%)
Убыточных трейдов:
107 (67.30%)
Лучший трейд:
153.86 USD
Худший трейд:
-71.92 USD
Общая прибыль:
4 755.71 USD (120 491 pips)
Общий убыток:
-4 258.73 USD (104 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
29.62%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
87 (54.72%)
Коротких трейдов:
72 (45.28%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
91.46 USD
Средний убыток:
-39.80 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-551.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.09 USD (13)
Прирост в месяц:
-8.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.95 USD
Максимальная:
791.49 USD (22.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (791.00 USD)
По эквити:
2.06% (82.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|139
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|498
|GBPUSD
|-92
|XAUUSD
|91
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|8.7K
|GBPUSD
|165
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +153.86 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +414.44 USD
Макс. убыток в серии: -551.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
