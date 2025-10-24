СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Thressxau
Thress Winardo

Thressxau

Thress Winardo
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
52 (32.70%)
Убыточных трейдов:
107 (67.30%)
Лучший трейд:
153.86 USD
Худший трейд:
-71.92 USD
Общая прибыль:
4 755.71 USD (120 491 pips)
Общий убыток:
-4 258.73 USD (104 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
29.62%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
87 (54.72%)
Коротких трейдов:
72 (45.28%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
91.46 USD
Средний убыток:
-39.80 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-551.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.09 USD (13)
Прирост в месяц:
-8.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.95 USD
Максимальная:
791.49 USD (22.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (791.00 USD)
По эквити:
2.06% (82.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 139
GBPUSD 16
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 498
GBPUSD -92
XAUUSD 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 8.7K
GBPUSD 165
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.86 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +414.44 USD
Макс. убыток в серии: -551.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
