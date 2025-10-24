- Incremento
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
54 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
108 (66.67%)
Mejor transacción:
154.38 USD
Peor transacción:
-71.92 USD
Beneficio Bruto:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (414.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
460.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
34.77%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
90 (55.56%)
Transacciones Cortas:
72 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.33 USD
Beneficio medio:
92.89 USD
Pérdidas medias:
-39.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-551.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.09 USD (13)
Crecimiento al mes:
0.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
104.95 USD
Máxima:
791.49 USD (22.37%)
Reducción relativa:
De balance:
17.20% (791.00 USD)
De fondos:
2.06% (82.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|142
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|701
|GBPUSD
|-92
|XAUUSD
|91
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|15K
|GBPUSD
|165
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +154.38 USD
Peor transacción: -72 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +414.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -551.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
10
0%
162
33%
35%
1.16
4.33
USD
USD
17%
1:500