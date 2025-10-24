SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Thressxau
Thress Winardo

Thressxau

Thress Winardo
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
54 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
108 (66.67%)
Mejor transacción:
154.38 USD
Peor transacción:
-71.92 USD
Beneficio Bruto:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (414.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
460.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
34.77%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
90 (55.56%)
Transacciones Cortas:
72 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.33 USD
Beneficio medio:
92.89 USD
Pérdidas medias:
-39.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-551.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.09 USD (13)
Crecimiento al mes:
0.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
104.95 USD
Máxima:
791.49 USD (22.37%)
Reducción relativa:
De balance:
17.20% (791.00 USD)
De fondos:
2.06% (82.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 142
GBPUSD 16
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 701
GBPUSD -92
XAUUSD 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 15K
GBPUSD 165
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +154.38 USD
Peor transacción: -72 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +414.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -551.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
