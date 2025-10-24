SignaleKategorien
Thress Winardo

Thressxau

Thress Winardo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
54 (33.33%)
Verlusttrades:
108 (66.67%)
Bester Trade:
154.38 USD
Schlechtester Trade:
-71.92 USD
Bruttoprofit:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Bruttoverlust:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (414.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
460.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
34.77%
Max deposit load:
4.47%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
90 (55.56%)
Short-Positionen:
72 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-551.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-551.09 USD (13)
Wachstum pro Monat :
0.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
104.95 USD
Maximaler:
791.49 USD (22.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.20% (791.00 USD)
Kapital:
2.06% (82.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 142
GBPUSD 16
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 701
GBPUSD -92
XAUUSD 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 15K
GBPUSD 165
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
