Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
54 (33.33%)
Verlusttrades:
108 (66.67%)
Bester Trade:
154.38 USD
Schlechtester Trade:
-71.92 USD
Bruttoprofit:
5 016.14 USD (127 151 pips)
Bruttoverlust:
-4 314.99 USD (104 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (414.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
460.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
34.77%
Max deposit load:
4.47%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
90 (55.56%)
Short-Positionen:
72 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-551.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-551.09 USD (13)
Wachstum pro Monat :
0.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
104.95 USD
Maximaler:
791.49 USD (22.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.20% (791.00 USD)
Kapital:
2.06% (82.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|142
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|701
|GBPUSD
|-92
|XAUUSD
|91
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|15K
|GBPUSD
|165
|XAUUSD
|7.5K
Bester Trade: +154.38 USD
Schlechtester Trade: -72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +414.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -551.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
Bybit-Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
