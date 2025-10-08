- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
35.85 EUR
En kötü işlem:
-78.93 EUR
Brüt kâr:
94.11 EUR (5 179 pips)
Brüt zarar:
-109.37 EUR (3 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (71.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.65 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.70 EUR
Ortalama kâr:
18.82 EUR
Ortalama zarar:
-27.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.64 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-80.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
-0.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.91 EUR
Maksimum:
86.91 EUR (0.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.87% (86.76 EUR)
Varlığa göre:
0.03% (2.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|3
|XAUUSD
|2
|GDAXI
|2
|WS30
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|87
|XAUUSD
|-93
|GDAXI
|-1
|WS30
|-11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|4.7K
|XAUUSD
|-3.1K
|GDAXI
|-13
|WS30
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.85 EUR
En kötü işlem: -79 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +71.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -80.64 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 141
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.70 × 957
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.21 × 312
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
1
100%
9
55%
100%
0.86
-1.70
EUR
EUR
1%
1:200