- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 041
Прибыльных трейдов:
1 150 (56.34%)
Убыточных трейдов:
891 (43.66%)
Лучший трейд:
323.58 EUR
Худший трейд:
-226.41 EUR
Общая прибыль:
17 249.89 EUR (807 554 pips)
Общий убыток:
-14 629.36 EUR (669 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (268.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
695.16 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
87.64%
Макс. загрузка депозита:
92.28%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
1 100 (53.90%)
Коротких трейдов:
941 (46.10%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.28 EUR
Средняя прибыль:
15.00 EUR
Средний убыток:
-16.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-154.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-370.34 EUR (8)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
80.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
560.69 EUR
Максимальная:
1 570.38 EUR (12.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (1 574.89 EUR)
По эквити:
2.82% (276.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GDAXI
|304
|SP500
|246
|NDX
|193
|USDJPY
|135
|GBPAUD
|121
|WS30
|100
|EURAUD
|88
|AUDCAD
|52
|AUDUSD
|46
|EURUSD
|44
|AUS200
|25
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|19
|EURNZD
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|GDAXI
|100
|SP500
|-111
|NDX
|18
|USDJPY
|870
|GBPAUD
|-34
|WS30
|-508
|EURAUD
|403
|AUDCAD
|349
|AUDUSD
|-24
|EURUSD
|244
|AUS200
|-251
|GBPUSD
|-40
|USDCAD
|134
|EURNZD
|-81
|CHFJPY
|-60
|EURJPY
|-60
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|-141
|GBPJPY
|-91
|AUDJPY
|-58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|141K
|GDAXI
|6.6K
|SP500
|-15K
|NDX
|-2.4K
|USDJPY
|21K
|GBPAUD
|2.8K
|WS30
|-3.8K
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURUSD
|11K
|AUS200
|-3.2K
|GBPUSD
|-3.5K
|USDCAD
|3.9K
|EURNZD
|-7.3K
|CHFJPY
|-3.4K
|EURJPY
|-2.8K
|USDCHF
|413
|NZDUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-4.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +323.58 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +268.41 EUR
Макс. убыток в серии: -154.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4486
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 187
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
45
99%
2 041
56%
88%
1.17
1.28
EUR
EUR
15%
1:200