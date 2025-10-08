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Сигналы / MetaTrader 5 / Fund101
Matthew Lewis Beedle

Fund101

Matthew Lewis Beedle
Matthew Lewis Beedle

Matthew Lewis Beedle

4.3 (6)
As a hobby, I build EAs, Signals and run multiple algorithmic trading accounts.
I'm just about being actually honest, there is a lot of bad actors in trading sadly...
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 041
Прибыльных трейдов:
1 150 (56.34%)
Убыточных трейдов:
891 (43.66%)
Лучший трейд:
323.58 EUR
Худший трейд:
-226.41 EUR
Общая прибыль:
17 249.89 EUR (807 554 pips)
Общий убыток:
-14 629.36 EUR (669 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (268.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
695.16 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
87.64%
Макс. загрузка депозита:
92.28%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
1 100 (53.90%)
Коротких трейдов:
941 (46.10%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.28 EUR
Средняя прибыль:
15.00 EUR
Средний убыток:
-16.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-154.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-370.34 EUR (8)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
80.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
560.69 EUR
Максимальная:
1 570.38 EUR (12.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (1 574.89 EUR)
По эквити:
2.82% (276.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 607
GDAXI 304
SP500 246
NDX 193
USDJPY 135
GBPAUD 121
WS30 100
EURAUD 88
AUDCAD 52
AUDUSD 46
EURUSD 44
AUS200 25
GBPUSD 21
USDCAD 19
EURNZD 9
CHFJPY 8
EURJPY 7
USDCHF 6
NZDUSD 5
GBPJPY 3
AUDJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
GDAXI 100
SP500 -111
NDX 18
USDJPY 870
GBPAUD -34
WS30 -508
EURAUD 403
AUDCAD 349
AUDUSD -24
EURUSD 244
AUS200 -251
GBPUSD -40
USDCAD 134
EURNZD -81
CHFJPY -60
EURJPY -60
USDCHF 61
NZDUSD -141
GBPJPY -91
AUDJPY -58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 141K
GDAXI 6.6K
SP500 -15K
NDX -2.4K
USDJPY 21K
GBPAUD 2.8K
WS30 -3.8K
EURAUD 4.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD -1.3K
EURUSD 11K
AUS200 -3.2K
GBPUSD -3.5K
USDCAD 3.9K
EURNZD -7.3K
CHFJPY -3.4K
EURJPY -2.8K
USDCHF 413
NZDUSD -2.3K
GBPJPY -4.5K
AUDJPY -4.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +323.58 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +268.41 EUR
Макс. убыток в серии: -154.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.98 × 4486
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 187
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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About Signal:

Using a mixture of EAs I created myself and some that I bought from other creators. 

With over 25 EAs active on this account, it's certainly has very diverse types of trading, which generally makes it more reliable as it's not reliant on only 1 market or strategy. 



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2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 08:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 11:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 20:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 19:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Просадка
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Fund101
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
11K
EUR
45
99%
2 041
56%
88%
1.17
1.28
EUR
15%
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