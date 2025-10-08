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信号 / MetaTrader 5 / Fund101
Matthew Lewis Beedle

Fund101

Matthew Lewis Beedle
Matthew Lewis Beedle

Matthew Lewis Beedle

4.3 (6)
As a hobby, I build EAs, Signals and run multiple algorithmic trading accounts.
I'm just about being actually honest, there is a lot of bad actors in trading sadly...
You can check out my Youtube channel here and feel free to add me as a friend.
7 产品 2 信号
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 047
盈利交易:
1 151 (56.22%)
亏损交易:
896 (43.77%)
最好交易:
323.58 EUR
最差交易:
-226.41 EUR
毛利:
17 253.76 EUR (807 573 pips)
毛利亏损:
-14 705.71 EUR (675 535 pips)
最大连续赢利:
20 (268.41 EUR)
最大连续盈利:
695.16 EUR (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
87.64%
最大入金加载:
92.28%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.62
长期交易:
1 105 (53.98%)
短期交易:
942 (46.02%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.24 EUR
平均利润:
14.99 EUR
平均损失:
-16.41 EUR
最大连续失误:
15 (-154.00 EUR)
最大连续亏损:
-370.34 EUR (8)
每月增长:
5.72%
年度预测:
69.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
560.69 EUR
最大值:
1 570.38 EUR (12.98%)
相对跌幅:
结余:
14.57% (1 574.89 EUR)
净值:
2.82% (276.12 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 612
GDAXI 304
SP500 246
NDX 193
USDJPY 135
GBPAUD 121
WS30 100
EURAUD 88
AUDCAD 53
AUDUSD 46
EURUSD 44
AUS200 25
GBPUSD 21
USDCAD 19
EURNZD 9
CHFJPY 8
EURJPY 7
USDCHF 6
NZDUSD 5
GBPJPY 3
AUDJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.2K
GDAXI 100
SP500 -111
NDX 18
USDJPY 870
GBPAUD -34
WS30 -508
EURAUD 403
AUDCAD 353
AUDUSD -24
EURUSD 244
AUS200 -251
GBPUSD -40
USDCAD 134
EURNZD -81
CHFJPY -60
EURJPY -60
USDCHF 61
NZDUSD -141
GBPJPY -91
AUDJPY -58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 135K
GDAXI 6.6K
SP500 -15K
NDX -2.4K
USDJPY 21K
GBPAUD 2.8K
WS30 -3.8K
EURAUD 4.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD -1.3K
EURUSD 11K
AUS200 -3.2K
GBPUSD -3.5K
USDCAD 3.9K
EURNZD -7.3K
CHFJPY -3.4K
EURJPY -2.8K
USDCHF 413
NZDUSD -2.3K
GBPJPY -4.5K
AUDJPY -4.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +323.58 EUR
最差交易: -226 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +268.41 EUR
最大连续亏损: -154.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.98 × 4486
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 187
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
26 更多...
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If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance. 


About Signal:

Using a mixture of EAs I created myself and some that I bought from other creators. 

With over 25 EAs active on this account, it's certainly has very diverse types of trading, which generally makes it more reliable as it's not reliant on only 1 market or strategy. 



没有评论
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 08:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 11:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 20:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 19:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fund101
每月30 USD
34%
0
0
USD
11K
EUR
45
99%
2 047
56%
88%
1.17
1.24
EUR
15%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载