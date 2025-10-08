- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 047
盈利交易:
1 151 (56.22%)
亏损交易:
896 (43.77%)
最好交易:
323.58 EUR
最差交易:
-226.41 EUR
毛利:
17 253.76 EUR (807 573 pips)
毛利亏损:
-14 705.71 EUR (675 535 pips)
最大连续赢利:
20 (268.41 EUR)
最大连续盈利:
695.16 EUR (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
87.64%
最大入金加载:
92.28%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.62
长期交易:
1 105 (53.98%)
短期交易:
942 (46.02%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.24 EUR
平均利润:
14.99 EUR
平均损失:
-16.41 EUR
最大连续失误:
15 (-154.00 EUR)
最大连续亏损:
-370.34 EUR (8)
每月增长:
5.72%
年度预测:
69.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
560.69 EUR
最大值:
1 570.38 EUR (12.98%)
相对跌幅:
结余:
14.57% (1 574.89 EUR)
净值:
2.82% (276.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|612
|GDAXI
|304
|SP500
|246
|NDX
|193
|USDJPY
|135
|GBPAUD
|121
|WS30
|100
|EURAUD
|88
|AUDCAD
|53
|AUDUSD
|46
|EURUSD
|44
|AUS200
|25
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|19
|EURNZD
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|GDAXI
|100
|SP500
|-111
|NDX
|18
|USDJPY
|870
|GBPAUD
|-34
|WS30
|-508
|EURAUD
|403
|AUDCAD
|353
|AUDUSD
|-24
|EURUSD
|244
|AUS200
|-251
|GBPUSD
|-40
|USDCAD
|134
|EURNZD
|-81
|CHFJPY
|-60
|EURJPY
|-60
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|-141
|GBPJPY
|-91
|AUDJPY
|-58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|135K
|GDAXI
|6.6K
|SP500
|-15K
|NDX
|-2.4K
|USDJPY
|21K
|GBPAUD
|2.8K
|WS30
|-3.8K
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURUSD
|11K
|AUS200
|-3.2K
|GBPUSD
|-3.5K
|USDCAD
|3.9K
|EURNZD
|-7.3K
|CHFJPY
|-3.4K
|EURJPY
|-2.8K
|USDCHF
|413
|NZDUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-4.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +323.58 EUR
最差交易: -226 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +268.41 EUR
最大连续亏损: -154.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4486
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 187
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance.
About Signal:
Using a mixture of EAs I created myself and some that I bought from other creators.
With over 25 EAs active on this account, it's certainly has very diverse types of trading, which generally makes it more reliable as it's not reliant on only 1 market or strategy.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
45
99%
2 047
56%
88%
1.17
1.24
EUR
EUR
15%
1:200