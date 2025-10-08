- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
35.85 EUR
Worst Trade:
-78.93 EUR
Profitto lordo:
94.11 EUR (5 179 pips)
Perdita lorda:
-109.37 EUR (3 647 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (71.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.65 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.70 EUR
Profitto medio:
18.82 EUR
Perdita media:
-27.34 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-80.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.64 EUR (2)
Crescita mensile:
-0.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.91 EUR
Massimale:
86.91 EUR (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (86.76 EUR)
Per equità:
0.03% (2.71 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|3
|XAUUSD
|2
|GDAXI
|2
|WS30
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|87
|XAUUSD
|-93
|GDAXI
|-1
|WS30
|-11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|4.7K
|XAUUSD
|-3.1K
|GDAXI
|-13
|WS30
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.85 EUR
Worst Trade: -79 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -80.64 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 141
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.70 × 957
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.21 × 312
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
1
100%
9
55%
100%
0.86
-1.70
EUR
EUR
1%
1:200