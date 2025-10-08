SegnaliSezioni
Matthew Lewis Beedle

Fund101

Matthew Lewis Beedle
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
35.85 EUR
Worst Trade:
-78.93 EUR
Profitto lordo:
94.11 EUR (5 179 pips)
Perdita lorda:
-109.37 EUR (3 647 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (71.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.65 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.70 EUR
Profitto medio:
18.82 EUR
Perdita media:
-27.34 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-80.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.64 EUR (2)
Crescita mensile:
-0.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.91 EUR
Massimale:
86.91 EUR (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (86.76 EUR)
Per equità:
0.03% (2.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 3
XAUUSD 2
GDAXI 2
WS30 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 87
XAUUSD -93
GDAXI -1
WS30 -11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 4.7K
XAUUSD -3.1K
GDAXI -13
WS30 -26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.85 EUR
Worst Trade: -79 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -80.64 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.01 × 141
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.70 × 957
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
Weltrade-Real
6.21 × 312
FPMarkets-Live
6.54 × 37
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.08 20:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 19:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
