Sutardi

MaxPro 500

Sutardi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
-0.51 USD
Brüt kâr:
6.24 USD (622 pips)
Brüt zarar:
-0.51 USD (50 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.24 USD (7)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
11.24
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.24
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.51 USD (1)
Aylık büyüme:
1.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.51 USD
Maksimum:
0.51 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 572
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
500
İnceleme yok
