Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
-0.51 USD
Profitto lordo:
6.24 USD (622 pips)
Perdita lorda:
-0.51 USD (50 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.24 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.24
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.24
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.51 USD (1)
Crescita mensile:
1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
0.51 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|572
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
500
