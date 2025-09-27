SegnaliSezioni
Sutardi

MaxPro 500

Sutardi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
-0.51 USD
Profitto lordo:
6.24 USD (622 pips)
Perdita lorda:
-0.51 USD (50 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.24 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.24
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.24
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.51 USD (1)
Crescita mensile:
1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
0.51 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 572
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
500
Non ci sono recensioni
2025.09.27 04:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 04:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
