シグナル / MetaTrader 4 / MAX PRO AVERAGING from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MAX PRO AVERAGING from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 331%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 144
利益トレード:
868 (75.87%)
損失トレード:
276 (24.13%)
ベストトレード:
28.09 USD
最悪のトレード:
-18.85 USD
総利益:
1 793.98 USD (174 311 pips)
総損失:
-747.70 USD (73 160 pips)
最大連続の勝ち:
14 (18.02 USD)
最大連続利益:
53.38 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
6.51%
最大入金額:
14.75%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
23.13
長いトレード:
694 (60.66%)
短いトレード:
450 (39.34%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.07 USD
平均損失:
-2.71 USD
最大連続の負け:
4 (-45.24 USD)
最大連続損失:
-45.24 USD (4)
月間成長:
47.37%
年間予想:
574.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.51 USD
最大の:
45.24 USD (2.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.49% (45.24 USD)
エクイティによる:
32.83% (228.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.09 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +18.02 USD
最大連続損失: -45.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








レビューなし
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 05:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 01:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 06:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 20:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
