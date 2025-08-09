SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tmgm888
Quan Feng

Tmgm888

Quan Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 666 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 200%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
73 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (50.00%)
En iyi işlem:
7 177.51 USD
En kötü işlem:
-8 583.00 USD
Brüt kâr:
60 789.40 USD (337 120 pips)
Brüt zarar:
-73 313.66 USD (146 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 447.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 230.09 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
95.13%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
83 (56.85%)
Satış işlemleri:
63 (43.15%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-85.78 USD
Ortalama kâr:
832.73 USD
Ortalama zarar:
-1 004.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-5 640.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 025.29 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.63%
Yıllık tahmin:
-19.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 596.61 USD
Maksimum:
26 167.85 USD (203.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.92% (9 459.05 USD)
Varlığa göre:
9.72% (875.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 191K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 177.51 USD
En kötü işlem: -8 583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 447.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 640.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.15 01:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 01:13
Share of trading days is too low
2025.08.09 05:35
Trading operations on the account were performed for only 86 days. This comprises 12.61% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
