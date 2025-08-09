SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tmgm888
Quan Feng

Tmgm888

Quan Feng
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 666 USD par mois
croissance depuis 2024 200%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
72 (49.65%)
Perte trades:
73 (50.34%)
Meilleure transaction:
7 177.51 USD
Pire transaction:
-8 583.00 USD
Bénéfice brut:
60 787.05 USD (336 959 pips)
Perte brute:
-73 313.66 USD (146 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 447.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 230.09 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
94.12%
Charge de dépôt maximale:
4.01%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
83 (57.24%)
Courts trades:
62 (42.76%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-86.39 USD
Bénéfice moyen:
844.26 USD
Perte moyenne:
-1 004.30 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-5 640.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 025.29 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.06%
Prévision annuelle:
-25.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 596.61 USD
Maximal:
26 167.85 USD (203.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.92% (9 459.05 USD)
Par fonds propres:
9.72% (875.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 191K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 177.51 USD
Pire transaction: -8 583 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 447.31 USD
Perte consécutive maximale: -5 640.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 01:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 01:13
Share of trading days is too low
2025.08.09 05:35
Trading operations on the account were performed for only 86 days. This comprises 12.61% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tmgm888
666 USD par mois
200%
0
0
USD
9.3K
USD
54
100%
145
49%
94%
0.82
-86.39
USD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.