Quan Feng

Tmgm888

Quan Feng
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 666 USD al mese
crescita dal 2024 200%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
73 (50.00%)
Loss Trade:
73 (50.00%)
Best Trade:
7 177.51 USD
Worst Trade:
-8 583.00 USD
Profitto lordo:
60 789.40 USD (337 120 pips)
Perdita lorda:
-73 313.66 USD (146 563 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 447.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 230.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
94.12%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
83 (56.85%)
Short Trade:
63 (43.15%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-85.78 USD
Profitto medio:
832.73 USD
Perdita media:
-1 004.30 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5 640.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 025.29 USD (3)
Crescita mensile:
-2.04%
Previsione annuale:
-24.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 596.61 USD
Massimale:
26 167.85 USD (203.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.92% (9 459.05 USD)
Per equità:
9.72% (875.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 191K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 177.51 USD
Worst Trade: -8 583 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 447.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5 640.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 01:13
Share of trading days is too low
2025.08.09 05:35
Trading operations on the account were performed for only 86 days. This comprises 12.61% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
