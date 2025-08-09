- Crescita
Trade:
146
Profit Trade:
73 (50.00%)
Loss Trade:
73 (50.00%)
Best Trade:
7 177.51 USD
Worst Trade:
-8 583.00 USD
Profitto lordo:
60 789.40 USD (337 120 pips)
Perdita lorda:
-73 313.66 USD (146 563 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 447.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 230.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
94.12%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
83 (56.85%)
Short Trade:
63 (43.15%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-85.78 USD
Profitto medio:
832.73 USD
Perdita media:
-1 004.30 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5 640.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 025.29 USD (3)
Crescita mensile:
-2.04%
Previsione annuale:
-24.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 596.61 USD
Massimale:
26 167.85 USD (203.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.92% (9 459.05 USD)
Per equità:
9.72% (875.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|191K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 177.51 USD
Worst Trade: -8 583 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 447.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5 640.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
666USD al mese
200%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
55
100%
146
50%
94%
0.82
-85.78
USD
USD
61%
1:500