Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
104 (45.61%)
Убыточных трейдов:
124 (54.39%)
Лучший трейд:
8 281.09 USD
Худший трейд:
-8 583.00 USD
Общая прибыль:
89 839.16 USD (480 409 pips)
Общий убыток:
-93 379.71 USD (290 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 447.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 230.09 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.48%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
124 (54.39%)
Коротких трейдов:
104 (45.61%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-15.53 USD
Средняя прибыль:
863.84 USD
Средний убыток:
-753.06 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-5 640.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 025.29 USD (3)
Прирост в месяц:
-29.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 596.61 USD
Максимальная:
26 167.85 USD (203.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.79% (12 564.59 USD)
По эквити:
9.72% (875.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.5K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|190K
|
Лучший трейд: +8 281.09 USD
Худший трейд: -8 583 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 447.31 USD
Макс. убыток в серии: -5 640.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
一次一单，趋势波段EA，单笔最大亏损10%（可调）信号展示为高风险模式，可根据需要调整仓位比例，降低风险。策略特点，浮亏少浮盈多，长期暴力。数据仅供参考，不提供订阅跟随。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
666 USD в месяц
338%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
67
99%
228
45%
94%
0.96
-15.53
USD
USD
65%
1:500