Quan Feng

Tmgm888

Quan Feng
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 666 USD в месяц
прирост с 2024 338%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
104 (45.61%)
Убыточных трейдов:
124 (54.39%)
Лучший трейд:
8 281.09 USD
Худший трейд:
-8 583.00 USD
Общая прибыль:
89 839.16 USD (480 409 pips)
Общий убыток:
-93 379.71 USD (290 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 447.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 230.09 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.48%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
124 (54.39%)
Коротких трейдов:
104 (45.61%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-15.53 USD
Средняя прибыль:
863.84 USD
Средний убыток:
-753.06 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-5 640.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 025.29 USD (3)
Прирост в месяц:
-29.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 596.61 USD
Максимальная:
26 167.85 USD (203.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.79% (12 564.59 USD)
По эквити:
9.72% (875.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 190K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 281.09 USD
Худший трейд: -8 583 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 447.31 USD
Макс. убыток в серии: -5 640.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
一次一单，趋势波段EA，单笔最大亏损10%（可调）信号展示为高风险模式，可根据需要调整仓位比例，降低风险。策略特点，浮亏少浮盈多，长期暴力。数据仅供参考，不提供订阅跟随。
Нет отзывов
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 01:13
Share of trading days is too low
2025.08.09 05:35
Trading operations on the account were performed for only 86 days. This comprises 12.61% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
