SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rocky
Diego Heras Garcia

Rocky

Diego Heras Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
50 (87.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (12.28%)
En iyi işlem:
4.80 EUR
En kötü işlem:
-17.11 EUR
Brüt kâr:
151.85 EUR (3 324 pips)
Brüt zarar:
-89.47 EUR (1 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (44.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.18 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.32%
Maks. mevduat yükü:
98.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
3.04 EUR
Ortalama zarar:
-12.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.11 EUR (1)
Aylık büyüme:
29.69%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
23.13 EUR (17.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.67% (23.13 EUR)
Varlığa göre:
8.79% (10.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 71
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.80 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 21:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.29 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.29 20:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.29 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 20:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rocky
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
162
EUR
11
92%
57
87%
0%
1.69
1.09
EUR
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.