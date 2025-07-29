- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
207 (75.54%)
Убыточных трейдов:
67 (24.45%)
Лучший трейд:
30.85 EUR
Худший трейд:
-48.24 EUR
Общая прибыль:
1 126.97 EUR (23 317 pips)
Общий убыток:
-1 100.88 EUR (28 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (205.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
205.14 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.37%
Макс. загрузка депозита:
98.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
151 (55.11%)
Коротких трейдов:
123 (44.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.10 EUR
Средняя прибыль:
5.44 EUR
Средний убыток:
-16.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-89.39 EUR (2)
Прирост в месяц:
-19.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
301.55 EUR (70.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.29% (301.55 EUR)
По эквити:
8.79% (10.85 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|265
|.DE40Cash
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|37
|.DE40Cash
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|-3.2K
|.DE40Cash
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.85 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +205.14 EUR
Макс. убыток в серии: -11.68 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
128
EUR
EUR
57
97%
274
75%
1%
1.02
0.10
EUR
EUR
70%
1:500