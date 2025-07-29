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Сигналы / MetaTrader 4 / Rocky
Diego Heras Garcia

Rocky

Diego Heras Garcia
Diego Heras Garcia

Diego Heras Garcia

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
207 (75.54%)
Убыточных трейдов:
67 (24.45%)
Лучший трейд:
30.85 EUR
Худший трейд:
-48.24 EUR
Общая прибыль:
1 126.97 EUR (23 317 pips)
Общий убыток:
-1 100.88 EUR (28 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (205.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
205.14 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.37%
Макс. загрузка депозита:
98.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
151 (55.11%)
Коротких трейдов:
123 (44.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.10 EUR
Средняя прибыль:
5.44 EUR
Средний убыток:
-16.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-89.39 EUR (2)
Прирост в месяц:
-19.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
301.55 EUR (70.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.29% (301.55 EUR)
По эквити:
8.79% (10.85 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 265
.DE40Cash 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash 37
.DE40Cash -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash -3.2K
.DE40Cash -2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.85 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +205.14 EUR
Макс. убыток в серии: -11.68 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 13:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 10:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.88% of days out of 372 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.20 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 15:15
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.08% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 15:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.79% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.14 14:23
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.59% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.08 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 14:57
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.11% of days out of 292 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.30 14:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.12 08:34
No swaps are charged
2026.02.12 08:34
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rocky
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
128
EUR
57
97%
274
75%
1%
1.02
0.10
EUR
70%
1:500
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