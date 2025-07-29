- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
279
盈利交易:
208 (74.55%)
亏损交易:
71 (25.45%)
最好交易:
30.85 EUR
最差交易:
-48.24 EUR
毛利:
1 129.62 EUR (24 853 pips)
毛利亏损:
-1 106.14 EUR (30 704 pips)
最大连续赢利:
24 (205.14 EUR)
最大连续盈利:
205.14 EUR (24)
夏普比率:
0.04
交易活动:
1.37%
最大入金加载:
98.48%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
0.08
长期交易:
154 (55.20%)
短期交易:
125 (44.80%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.08 EUR
平均利润:
5.43 EUR
平均损失:
-15.58 EUR
最大连续失误:
5 (-11.68 EUR)
最大连续亏损:
-89.39 EUR (2)
每月增长:
-21.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
304.16 EUR (71.13%)
相对跌幅:
结余:
70.90% (304.16 EUR)
净值:
8.79% (10.85 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|269
|.DE40Cash
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|36
|.DE40Cash
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|-3.2K
|.DE40Cash
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.85 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +205.14 EUR
最大连续亏损: -11.68 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
57
97%
279
74%
1%
1.02
0.08
EUR
EUR
71%
1:500