- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
43 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.44%)
En iyi işlem:
5.61 USD
En kötü işlem:
-37.74 USD
Brüt kâr:
77.67 USD (210 189 pips)
Brüt zarar:
-49.60 USD (7 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (33.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
119.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
14 (31.11%)
Satış işlemleri:
31 (68.89%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-24.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.74 USD (1)
Aylık büyüme:
4.27%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
37.84 USD (20.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.90% (38.04 USD)
Varlığa göre:
42.39% (266.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD_ecn
|14
|NZDJPY_ecn
|4
|GBPNZD_ecn
|4
|EURAUD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|2
|AUDCHF_ecn
|2
|USDCHF_ecn
|2
|AUDCAD_ecn
|1
|GBPCHF_ecn
|1
|AUDJPY_ecn
|1
|AUDNZD_ecn
|1
|CADCHF_ecn
|1
|EURJPY_ecn
|1
|AUDUSD_ecn
|1
|USDCAD_ecn
|1
|CADJPY_ecn
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD_ecn
|20
|NZDJPY_ecn
|2
|GBPNZD_ecn
|4
|EURAUD_ecn
|8
|EURGBP_ecn
|7
|EURCAD_ecn
|6
|AUDCHF_ecn
|4
|USDCHF_ecn
|4
|AUDCAD_ecn
|1
|GBPCHF_ecn
|4
|AUDJPY_ecn
|3
|AUDNZD_ecn
|-7
|CADCHF_ecn
|1
|EURJPY_ecn
|1
|AUDUSD_ecn
|4
|USDCAD_ecn
|1
|CADJPY_ecn
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD_ecn
|3.7K
|NZDJPY_ecn
|841
|GBPNZD_ecn
|837
|EURAUD_ecn
|1.3K
|EURGBP_ecn
|525
|EURCAD_ecn
|850
|AUDCHF_ecn
|182
|USDCHF_ecn
|245
|AUDCAD_ecn
|238
|GBPCHF_ecn
|266
|AUDJPY_ecn
|461
|AUDNZD_ecn
|-1.1K
|CADCHF_ecn
|65
|EURJPY_ecn
|229
|AUDUSD_ecn
|367
|USDCAD_ecn
|236
|CADJPY_ecn
|421
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.61 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a strategy based on the principle of saving — regularly increasing the deposit, ideally twice a week, by approximately 0.2%.
İnceleme yok