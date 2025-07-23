SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Probuzeni
Stepan Sukovyc

Probuzeni

Stepan Sukovyc
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
PurpleTrading-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
43 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.44%)
En iyi işlem:
5.61 USD
En kötü işlem:
-37.74 USD
Brüt kâr:
77.67 USD (210 189 pips)
Brüt zarar:
-49.60 USD (7 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (33.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
119.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
14 (31.11%)
Satış işlemleri:
31 (68.89%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-24.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.74 USD (1)
Aylık büyüme:
4.27%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
37.84 USD (20.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.90% (38.04 USD)
Varlığa göre:
42.39% (266.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD_ecn 14
NZDJPY_ecn 4
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 3
EURGBP_ecn 3
EURCAD_ecn 2
AUDCHF_ecn 2
USDCHF_ecn 2
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 1
AUDJPY_ecn 1
AUDNZD_ecn 1
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 1
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD_ecn 20
NZDJPY_ecn 2
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 8
EURGBP_ecn 7
EURCAD_ecn 6
AUDCHF_ecn 4
USDCHF_ecn 4
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 4
AUDJPY_ecn 3
AUDNZD_ecn -7
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 4
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD_ecn 3.7K
NZDJPY_ecn 841
GBPNZD_ecn 837
EURAUD_ecn 1.3K
EURGBP_ecn 525
EURCAD_ecn 850
AUDCHF_ecn 182
USDCHF_ecn 245
AUDCAD_ecn 238
GBPCHF_ecn 266
AUDJPY_ecn 461
AUDNZD_ecn -1.1K
CADCHF_ecn 65
EURJPY_ecn 229
AUDUSD_ecn 367
USDCAD_ecn 236
CADJPY_ecn 421
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.61 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a strategy based on the principle of saving — regularly increasing the deposit, ideally twice a week, by approximately 0.2%.


İnceleme yok
2025.10.01 06:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol