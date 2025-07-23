Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
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Всего трейдов:
947
Прибыльных трейдов:
895 (94.50%)
Убыточных трейдов:
52 (5.49%)
Лучший трейд:
260.95 USD
Худший трейд:
-559.10 USD
Общая прибыль:
10 268.83 USD (1 416 926 pips)
Общий убыток:
-3 260.40 USD (285 302 pips)
Макс. серия выигрышей:
189 (1 806.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 963.98 USD (123)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
149.75%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
408 (43.08%)
Коротких трейдов:
539 (56.92%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
11.47 USD
Средний убыток:
-62.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-911.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-911.55 USD (5)
Прирост в месяц:
35.84%
Годовой прогноз:
434.84%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.59 USD
Максимальная:
1 028.21 USD (95.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.46% (1 025.99 USD)
По эквити:
64.46% (1 447.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL_ecn
|377
|CHFZAR_ecn
|49
|EURNZD_ecn
|38
|VIX_ecn
|37
|GBPNZD_ecn
|27
|EURAUD_ecn
|21
|GBPCAD_ecn
|18
|CADCHF_ecn
|17
|USDCHF_ecn
|16
|USDSGD_ecn
|16
|CADJPY_ecn
|15
|EURCAD_ecn
|14
|US100_ecn
|14
|CHFHUF_ecn
|13
|EURNOK_ecn
|13
|USDCAD_ecn
|11
|NGAS_ecn
|11
|ZARJPY_ecn
|10
|CHFJPY_ecn
|10
|GBPJPY_ecn
|10
|XAUUSD_ecn
|10
|USDJPY_ecn
|9
|GBPCHF_ecn
|8
|NZDJPY_ecn
|8
|NZDCAD_ecn
|8
|XPBUSD_ecn
|8
|USDCZK_ecn
|7
|EURUSD_ecn
|7
|AUDCHF_ecn
|6
|ETHUSD_ecn
|6
|NZDSEK_ecn
|6
|EURHUF_ecn
|6
|NZDCHF_ecn
|6
|AUDNZD_ecn
|5
|EURJPY_ecn
|5
|NZDSGD_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|5
|AUDSGD_ecn
|5
|XPDUSD_ecn
|5
|HLT.
|5
|EURGBP_ecn
|4
|UKOIL_ecn
|4
|GBPAUD_ecn
|4
|XAGUSD_ecn
|4
|USDILS_ecn
|4
|USDMXN_ecn
|4
|AUDCAD_ecn
|3
|AUDJPY_ecn
|3
|BTCUSD_ecn
|3
|NOKSEK_ecn
|3
|EURPLN_ecn
|3
|EURSGD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|AUDUSD_ecn
|2
|SGDJPY_ecn
|2
|AUDZAR_ecn
|2
|USDHUF_ecn
|2
|GBPSGD_ecn
|2
|DXY_ecn
|2
|USDZAR_ecn
|2
|C.
|2
|HKD50_ecn
|2
|EURCHF_ecn
|2
|PLTR.
|1
|USDHKD_ecn
|1
|AU200_ecn
|1
|UK100_ecn
|1
|EURSEK_ecn
|1
|USDNOK_ecn
|1
|USDSEK_ecn
|1
|DJCJPC.
|1
|ADBE.
|1
|DBKGn.
|1
|BYND.
|1
|GBPUSD_ecn
|1
|JP225_ecn
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL_ecn
|5.5K
|CHFZAR_ecn
|133
|EURNZD_ecn
|27
|VIX_ecn
|345
|GBPNZD_ecn
|46
|EURAUD_ecn
|110
|GBPCAD_ecn
|240
|CADCHF_ecn
|78
|USDCHF_ecn
|287
|USDSGD_ecn
|95
|CADJPY_ecn
|20
|EURCAD_ecn
|103
|US100_ecn
|175
|CHFHUF_ecn
|153
|EURNOK_ecn
|140
|USDCAD_ecn
|97
|NGAS_ecn
|-1.7K
|ZARJPY_ecn
|48
|CHFJPY_ecn
|74
|GBPJPY_ecn
|27
|XAUUSD_ecn
|151
|USDJPY_ecn
|114
|GBPCHF_ecn
|66
|NZDJPY_ecn
|41
|NZDCAD_ecn
|45
|XPBUSD_ecn
|78
|USDCZK_ecn
|48
|EURUSD_ecn
|116
|AUDCHF_ecn
|-85
|ETHUSD_ecn
|9
|NZDSEK_ecn
|2
|EURHUF_ecn
|29
|NZDCHF_ecn
|15
|AUDNZD_ecn
|18
|EURJPY_ecn
|24
|NZDSGD_ecn
|1
|NZDUSD_ecn
|20
|AUDSGD_ecn
|0
|XPDUSD_ecn
|43
|HLT.
|-18
|EURGBP_ecn
|8
|UKOIL_ecn
|66
|GBPAUD_ecn
|59
|XAGUSD_ecn
|40
|USDILS_ecn
|74
|USDMXN_ecn
|13
|AUDCAD_ecn
|-17
|AUDJPY_ecn
|14
|BTCUSD_ecn
|10
|NOKSEK_ecn
|-3
|EURPLN_ecn
|9
|EURSGD_ecn
|11
|XPTUSD_ecn
|17
|AUDUSD_ecn
|6
|SGDJPY_ecn
|4
|AUDZAR_ecn
|4
|USDHUF_ecn
|6
|GBPSGD_ecn
|3
|DXY_ecn
|27
|USDZAR_ecn
|50
|C.
|-16
|HKD50_ecn
|0
|EURCHF_ecn
|27
|PLTR.
|-8
|USDHKD_ecn
|0
|AU200_ecn
|5
|UK100_ecn
|15
|EURSEK_ecn
|1
|USDNOK_ecn
|19
|USDSEK_ecn
|-122
|DJCJPC.
|1
|ADBE.
|2
|DBKGn.
|-12
|BYND.
|-10
|GBPUSD_ecn
|-15
|JP225_ecn
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL_ecn
|300K
|CHFZAR_ecn
|19K
|EURNZD_ecn
|2.3K
|VIX_ecn
|81
|GBPNZD_ecn
|7.3K
|EURAUD_ecn
|3.8K
|GBPCAD_ecn
|3.1K
|CADCHF_ecn
|-481
|USDCHF_ecn
|1.7K
|USDSGD_ecn
|1.8K
|CADJPY_ecn
|2.6K
|EURCAD_ecn
|2.3K
|US100_ecn
|280K
|CHFHUF_ecn
|9.7K
|EURNOK_ecn
|23K
|USDCAD_ecn
|1.6K
|NGAS_ecn
|-1.8K
|ZARJPY_ecn
|163
|CHFJPY_ecn
|3.3K
|GBPJPY_ecn
|2.4K
|XAUUSD_ecn
|9.5K
|USDJPY_ecn
|1.1K
|GBPCHF_ecn
|889
|NZDJPY_ecn
|1.5K
|NZDCAD_ecn
|887
|XPBUSD_ecn
|222
|USDCZK_ecn
|2.7K
|EURUSD_ecn
|970
|AUDCHF_ecn
|30
|ETHUSD_ecn
|19K
|NZDSEK_ecn
|1K
|EURHUF_ecn
|5.1K
|NZDCHF_ecn
|343
|AUDNZD_ecn
|-41
|EURJPY_ecn
|2.4K
|NZDSGD_ecn
|117
|NZDUSD_ecn
|1
|AUDSGD_ecn
|568
|XPDUSD_ecn
|4.4K
|HLT.
|3.1K
|EURGBP_ecn
|534
|UKOIL_ecn
|1.5K
|GBPAUD_ecn
|899
|XAGUSD_ecn
|604
|USDILS_ecn
|3.9K
|USDMXN_ecn
|26K
|AUDCAD_ecn
|-183
|AUDJPY_ecn
|915
|BTCUSD_ecn
|124K
|NOKSEK_ecn
|-48
|EURPLN_ecn
|1.9K
|EURSGD_ecn
|414
|XPTUSD_ecn
|1.8K
|AUDUSD_ecn
|442
|SGDJPY_ecn
|192
|AUDZAR_ecn
|13K
|USDHUF_ecn
|789
|GBPSGD_ecn
|397
|DXY_ecn
|-444
|USDZAR_ecn
|11K
|C.
|341
|HKD50_ecn
|9.5K
|EURCHF_ecn
|122
|PLTR.
|197
|USDHKD_ecn
|179
|AU200_ecn
|17K
|UK100_ecn
|28K
|EURSEK_ecn
|1.6K
|USDNOK_ecn
|2.4K
|USDSEK_ecn
|-23K
|DJCJPC.
|55
|ADBE.
|1.2K
|DBKGn.
|-77
|BYND.
|23
|GBPUSD_ecn
|-280
|JP225_ecn
|-1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +260.95 USD
Худший трейд: -559 USD
Макс. серия выигрышей: 123
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 806.22 USD
Макс. убыток в серии: -911.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🤖 SMART TRADING SIGNAL SYSTEM
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
This system is an automated MT5 trading workflow with one primary strategy and one optional parallel fallback strategy.
- The primary strategy follows trend-confirmed setups across multiple timeframes.
- The parallel strategy is a controlled mean-reversion fallback used only when the primary path does not open a trade.
- Gemini and Ollama serve as advisory prediction layers, while final risk, lot size, and take-profit are calculated locally.
- Trading is filtered by margin, spread, volatility, trading session windows, Friday cutoff, and swap-block protection.
In short: AI suggests, local rules verify, and the bot executes only when the setup passes deterministic safety checks.
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