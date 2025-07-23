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Сигналы / MetaTrader 5 / Probuzeni
Stepan Sukovyc

Probuzeni

Stepan Sukovyc
Stepan Sukovyc

Stepan Sukovyc

0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 381%
PurpleTrading-Live
1:100

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
947
Прибыльных трейдов:
895 (94.50%)
Убыточных трейдов:
52 (5.49%)
Лучший трейд:
260.95 USD
Худший трейд:
-559.10 USD
Общая прибыль:
10 268.83 USD (1 416 926 pips)
Общий убыток:
-3 260.40 USD (285 302 pips)
Макс. серия выигрышей:
189 (1 806.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 963.98 USD (123)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
149.75%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
408 (43.08%)
Коротких трейдов:
539 (56.92%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
11.47 USD
Средний убыток:
-62.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-911.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-911.55 USD (5)
Прирост в месяц:
35.84%
Годовой прогноз:
434.84%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.59 USD
Максимальная:
1 028.21 USD (95.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.46% (1 025.99 USD)
По эквити:
64.46% (1 447.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOIL_ecn 377
CHFZAR_ecn 49
EURNZD_ecn 38
VIX_ecn 37
GBPNZD_ecn 27
EURAUD_ecn 21
GBPCAD_ecn 18
CADCHF_ecn 17
USDCHF_ecn 16
USDSGD_ecn 16
CADJPY_ecn 15
EURCAD_ecn 14
US100_ecn 14
CHFHUF_ecn 13
EURNOK_ecn 13
USDCAD_ecn 11
NGAS_ecn 11
ZARJPY_ecn 10
CHFJPY_ecn 10
GBPJPY_ecn 10
XAUUSD_ecn 10
USDJPY_ecn 9
GBPCHF_ecn 8
NZDJPY_ecn 8
NZDCAD_ecn 8
XPBUSD_ecn 8
USDCZK_ecn 7
EURUSD_ecn 7
AUDCHF_ecn 6
ETHUSD_ecn 6
NZDSEK_ecn 6
EURHUF_ecn 6
NZDCHF_ecn 6
AUDNZD_ecn 5
EURJPY_ecn 5
NZDSGD_ecn 5
NZDUSD_ecn 5
AUDSGD_ecn 5
XPDUSD_ecn 5
HLT. 5
EURGBP_ecn 4
UKOIL_ecn 4
GBPAUD_ecn 4
XAGUSD_ecn 4
USDILS_ecn 4
USDMXN_ecn 4
AUDCAD_ecn 3
AUDJPY_ecn 3
BTCUSD_ecn 3
NOKSEK_ecn 3
EURPLN_ecn 3
EURSGD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
AUDUSD_ecn 2
SGDJPY_ecn 2
AUDZAR_ecn 2
USDHUF_ecn 2
GBPSGD_ecn 2
DXY_ecn 2
USDZAR_ecn 2
C. 2
HKD50_ecn 2
EURCHF_ecn 2
PLTR. 1
USDHKD_ecn 1
AU200_ecn 1
UK100_ecn 1
EURSEK_ecn 1
USDNOK_ecn 1
USDSEK_ecn 1
DJCJPC. 1
ADBE. 1
DBKGn. 1
BYND. 1
GBPUSD_ecn 1
JP225_ecn 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOIL_ecn 5.5K
CHFZAR_ecn 133
EURNZD_ecn 27
VIX_ecn 345
GBPNZD_ecn 46
EURAUD_ecn 110
GBPCAD_ecn 240
CADCHF_ecn 78
USDCHF_ecn 287
USDSGD_ecn 95
CADJPY_ecn 20
EURCAD_ecn 103
US100_ecn 175
CHFHUF_ecn 153
EURNOK_ecn 140
USDCAD_ecn 97
NGAS_ecn -1.7K
ZARJPY_ecn 48
CHFJPY_ecn 74
GBPJPY_ecn 27
XAUUSD_ecn 151
USDJPY_ecn 114
GBPCHF_ecn 66
NZDJPY_ecn 41
NZDCAD_ecn 45
XPBUSD_ecn 78
USDCZK_ecn 48
EURUSD_ecn 116
AUDCHF_ecn -85
ETHUSD_ecn 9
NZDSEK_ecn 2
EURHUF_ecn 29
NZDCHF_ecn 15
AUDNZD_ecn 18
EURJPY_ecn 24
NZDSGD_ecn 1
NZDUSD_ecn 20
AUDSGD_ecn 0
XPDUSD_ecn 43
HLT. -18
EURGBP_ecn 8
UKOIL_ecn 66
GBPAUD_ecn 59
XAGUSD_ecn 40
USDILS_ecn 74
USDMXN_ecn 13
AUDCAD_ecn -17
AUDJPY_ecn 14
BTCUSD_ecn 10
NOKSEK_ecn -3
EURPLN_ecn 9
EURSGD_ecn 11
XPTUSD_ecn 17
AUDUSD_ecn 6
SGDJPY_ecn 4
AUDZAR_ecn 4
USDHUF_ecn 6
GBPSGD_ecn 3
DXY_ecn 27
USDZAR_ecn 50
C. -16
HKD50_ecn 0
EURCHF_ecn 27
PLTR. -8
USDHKD_ecn 0
AU200_ecn 5
UK100_ecn 15
EURSEK_ecn 1
USDNOK_ecn 19
USDSEK_ecn -122
DJCJPC. 1
ADBE. 2
DBKGn. -12
BYND. -10
GBPUSD_ecn -15
JP225_ecn -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOIL_ecn 300K
CHFZAR_ecn 19K
EURNZD_ecn 2.3K
VIX_ecn 81
GBPNZD_ecn 7.3K
EURAUD_ecn 3.8K
GBPCAD_ecn 3.1K
CADCHF_ecn -481
USDCHF_ecn 1.7K
USDSGD_ecn 1.8K
CADJPY_ecn 2.6K
EURCAD_ecn 2.3K
US100_ecn 280K
CHFHUF_ecn 9.7K
EURNOK_ecn 23K
USDCAD_ecn 1.6K
NGAS_ecn -1.8K
ZARJPY_ecn 163
CHFJPY_ecn 3.3K
GBPJPY_ecn 2.4K
XAUUSD_ecn 9.5K
USDJPY_ecn 1.1K
GBPCHF_ecn 889
NZDJPY_ecn 1.5K
NZDCAD_ecn 887
XPBUSD_ecn 222
USDCZK_ecn 2.7K
EURUSD_ecn 970
AUDCHF_ecn 30
ETHUSD_ecn 19K
NZDSEK_ecn 1K
EURHUF_ecn 5.1K
NZDCHF_ecn 343
AUDNZD_ecn -41
EURJPY_ecn 2.4K
NZDSGD_ecn 117
NZDUSD_ecn 1
AUDSGD_ecn 568
XPDUSD_ecn 4.4K
HLT. 3.1K
EURGBP_ecn 534
UKOIL_ecn 1.5K
GBPAUD_ecn 899
XAGUSD_ecn 604
USDILS_ecn 3.9K
USDMXN_ecn 26K
AUDCAD_ecn -183
AUDJPY_ecn 915
BTCUSD_ecn 124K
NOKSEK_ecn -48
EURPLN_ecn 1.9K
EURSGD_ecn 414
XPTUSD_ecn 1.8K
AUDUSD_ecn 442
SGDJPY_ecn 192
AUDZAR_ecn 13K
USDHUF_ecn 789
GBPSGD_ecn 397
DXY_ecn -444
USDZAR_ecn 11K
C. 341
HKD50_ecn 9.5K
EURCHF_ecn 122
PLTR. 197
USDHKD_ecn 179
AU200_ecn 17K
UK100_ecn 28K
EURSEK_ecn 1.6K
USDNOK_ecn 2.4K
USDSEK_ecn -23K
DJCJPC. 55
ADBE. 1.2K
DBKGn. -77
BYND. 23
GBPUSD_ecn -280
JP225_ecn -1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +260.95 USD
Худший трейд: -559 USD
Макс. серия выигрышей: 123
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 806.22 USD
Макс. убыток в серии: -911.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🤖 SMART TRADING SIGNAL SYSTEM

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

This system is an automated MT5 trading workflow with one primary strategy and one optional parallel fallback strategy.

- The primary strategy follows trend-confirmed setups across multiple timeframes.
- The parallel strategy is a controlled mean-reversion fallback used only when the primary path does not open a trade.
- Gemini and Ollama serve as advisory prediction layers, while final risk, lot size, and take-profit are calculated locally.
- Trading is filtered by margin, spread, volatility, trading session windows, Friday cutoff, and swap-block protection.

In short: AI suggests, local rules verify, and the bot executes only when the setup passes deterministic safety checks.
Нет отзывов
2026.08.04 02:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 11:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 16:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 13:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 15:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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