SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Probuzeni
Stepan Sukovyc

Probuzeni

Stepan Sukovyc
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 15%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
43 (95.55%)
Perte trades:
2 (4.44%)
Meilleure transaction:
5.61 USD
Pire transaction:
-37.74 USD
Bénéfice brut:
77.67 USD (210 189 pips)
Perte brute:
-49.60 USD (7 669 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (33.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.39 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
119.85%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
14 (31.11%)
Courts trades:
31 (68.89%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
1.81 USD
Perte moyenne:
-24.80 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-37.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.74 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.27%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.42 USD
Maximal:
37.84 USD (20.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.90% (38.04 USD)
Par fonds propres:
42.39% (266.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD_ecn 14
NZDJPY_ecn 4
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 3
EURGBP_ecn 3
EURCAD_ecn 2
AUDCHF_ecn 2
USDCHF_ecn 2
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 1
AUDJPY_ecn 1
AUDNZD_ecn 1
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 1
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD_ecn 20
NZDJPY_ecn 2
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 8
EURGBP_ecn 7
EURCAD_ecn 6
AUDCHF_ecn 4
USDCHF_ecn 4
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 4
AUDJPY_ecn 3
AUDNZD_ecn -7
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 4
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD_ecn 3.7K
NZDJPY_ecn 841
GBPNZD_ecn 837
EURAUD_ecn 1.3K
EURGBP_ecn 525
EURCAD_ecn 850
AUDCHF_ecn 182
USDCHF_ecn 245
AUDCAD_ecn 238
GBPCHF_ecn 266
AUDJPY_ecn 461
AUDNZD_ecn -1.1K
CADCHF_ecn 65
EURJPY_ecn 229
AUDUSD_ecn 367
USDCAD_ecn 236
CADJPY_ecn 421
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.61 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +33.39 USD
Perte consécutive maximale: -37.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a strategy based on the principle of saving — regularly increasing the deposit, ideally twice a week, by approximately 0.2%.


Aucun avis
2025.10.01 06:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
