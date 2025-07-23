- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-37.74 USD
Profitto lordo:
77.67 USD (210 189 pips)
Perdita lorda:
-49.60 USD (7 669 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (33.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.39 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
119.85%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
14 (31.11%)
Short Trade:
31 (68.89%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.74 USD (1)
Crescita mensile:
4.27%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
37.84 USD (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.90% (38.04 USD)
Per equità:
42.39% (266.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD_ecn
|14
|NZDJPY_ecn
|4
|GBPNZD_ecn
|4
|EURAUD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|2
|AUDCHF_ecn
|2
|USDCHF_ecn
|2
|AUDCAD_ecn
|1
|GBPCHF_ecn
|1
|AUDJPY_ecn
|1
|AUDNZD_ecn
|1
|CADCHF_ecn
|1
|EURJPY_ecn
|1
|AUDUSD_ecn
|1
|USDCAD_ecn
|1
|CADJPY_ecn
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD_ecn
|20
|NZDJPY_ecn
|2
|GBPNZD_ecn
|4
|EURAUD_ecn
|8
|EURGBP_ecn
|7
|EURCAD_ecn
|6
|AUDCHF_ecn
|4
|USDCHF_ecn
|4
|AUDCAD_ecn
|1
|GBPCHF_ecn
|4
|AUDJPY_ecn
|3
|AUDNZD_ecn
|-7
|CADCHF_ecn
|1
|EURJPY_ecn
|1
|AUDUSD_ecn
|4
|USDCAD_ecn
|1
|CADJPY_ecn
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD_ecn
|3.7K
|NZDJPY_ecn
|841
|GBPNZD_ecn
|837
|EURAUD_ecn
|1.3K
|EURGBP_ecn
|525
|EURCAD_ecn
|850
|AUDCHF_ecn
|182
|USDCHF_ecn
|245
|AUDCAD_ecn
|238
|GBPCHF_ecn
|266
|AUDJPY_ecn
|461
|AUDNZD_ecn
|-1.1K
|CADCHF_ecn
|65
|EURJPY_ecn
|229
|AUDUSD_ecn
|367
|USDCAD_ecn
|236
|CADJPY_ecn
|421
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.39 USD
Massima perdita consecutiva: -37.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is a strategy based on the principle of saving — regularly increasing the deposit, ideally twice a week, by approximately 0.2%.
Non ci sono recensioni