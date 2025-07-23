SegnaliSezioni
Stepan Sukovyc

Probuzeni

Stepan Sukovyc
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-37.74 USD
Profitto lordo:
77.67 USD (210 189 pips)
Perdita lorda:
-49.60 USD (7 669 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (33.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.39 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
119.85%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
14 (31.11%)
Short Trade:
31 (68.89%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.74 USD (1)
Crescita mensile:
4.27%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
37.84 USD (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.90% (38.04 USD)
Per equità:
42.39% (266.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD_ecn 14
NZDJPY_ecn 4
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 3
EURGBP_ecn 3
EURCAD_ecn 2
AUDCHF_ecn 2
USDCHF_ecn 2
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 1
AUDJPY_ecn 1
AUDNZD_ecn 1
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 1
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD_ecn 20
NZDJPY_ecn 2
GBPNZD_ecn 4
EURAUD_ecn 8
EURGBP_ecn 7
EURCAD_ecn 6
AUDCHF_ecn 4
USDCHF_ecn 4
AUDCAD_ecn 1
GBPCHF_ecn 4
AUDJPY_ecn 3
AUDNZD_ecn -7
CADCHF_ecn 1
EURJPY_ecn 1
AUDUSD_ecn 4
USDCAD_ecn 1
CADJPY_ecn 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD_ecn 3.7K
NZDJPY_ecn 841
GBPNZD_ecn 837
EURAUD_ecn 1.3K
EURGBP_ecn 525
EURCAD_ecn 850
AUDCHF_ecn 182
USDCHF_ecn 245
AUDCAD_ecn 238
GBPCHF_ecn 266
AUDJPY_ecn 461
AUDNZD_ecn -1.1K
CADCHF_ecn 65
EURJPY_ecn 229
AUDUSD_ecn 367
USDCAD_ecn 236
CADJPY_ecn 421
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.39 USD
Massima perdita consecutiva: -37.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a strategy based on the principle of saving — regularly increasing the deposit, ideally twice a week, by approximately 0.2%.


Non ci sono recensioni
