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Signals / MetaTrader 5 / Probuzeni
Stepan Sukovyc

Probuzeni

Stepan Sukovyc
Stepan Sukovyc

Stepan Sukovyc

0 reviews
Reliability
55 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 375%
PurpleTrading-Live
1:100

Current drawdown is dangerous for subscribers. Subscription will be allowed once drawdown improves.

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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
935
Profit Trades:
884 (94.54%)
Loss Trades:
51 (5.45%)
Best trade:
260.95 USD
Worst trade:
-559.10 USD
Gross Profit:
10 161.09 USD (1 409 631 pips)
Gross Loss:
-3 258.82 USD (283 726 pips)
Maximum consecutive wins:
189 (1 806.22 USD)
Maximal consecutive profit:
1 963.98 USD (123)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
149.75%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
46
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
6.71
Long Trades:
400 (42.78%)
Short Trades:
535 (57.22%)
Profit Factor:
3.12
Expected Payoff:
7.38 USD
Average Profit:
11.49 USD
Average Loss:
-63.90 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-911.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-911.55 USD (5)
Monthly growth:
36.76%
Annual Forecast:
446.07%
Algo trading:
67%
Drawdown by balance:
Absolute:
98.59 USD
Maximal:
1 028.21 USD (95.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
24.46% (1 025.99 USD)
By Equity:
64.46% (1 447.12 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USOIL_ecn 373
CHFZAR_ecn 49
EURNZD_ecn 38
VIX_ecn 37
GBPNZD_ecn 27
EURAUD_ecn 21
GBPCAD_ecn 18
CADCHF_ecn 17
USDCHF_ecn 16
USDSGD_ecn 16
CADJPY_ecn 15
EURCAD_ecn 14
US100_ecn 14
CHFHUF_ecn 13
EURNOK_ecn 13
USDCAD_ecn 11
NGAS_ecn 11
ZARJPY_ecn 10
CHFJPY_ecn 10
GBPJPY_ecn 10
USDJPY_ecn 9
NZDJPY_ecn 8
NZDCAD_ecn 8
XPBUSD_ecn 8
GBPCHF_ecn 7
USDCZK_ecn 7
EURUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
NZDSEK_ecn 6
EURHUF_ecn 6
NZDCHF_ecn 6
XAUUSD_ecn 6
AUDCHF_ecn 5
AUDNZD_ecn 5
EURJPY_ecn 5
NZDSGD_ecn 5
NZDUSD_ecn 5
AUDSGD_ecn 5
HLT. 5
EURGBP_ecn 4
UKOIL_ecn 4
XPDUSD_ecn 4
GBPAUD_ecn 4
XAGUSD_ecn 4
USDILS_ecn 4
USDMXN_ecn 4
AUDCAD_ecn 3
AUDJPY_ecn 3
BTCUSD_ecn 3
NOKSEK_ecn 3
EURPLN_ecn 3
EURSGD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
AUDUSD_ecn 2
SGDJPY_ecn 2
AUDZAR_ecn 2
USDHUF_ecn 2
GBPSGD_ecn 2
DXY_ecn 2
USDZAR_ecn 2
C. 2
HKD50_ecn 2
EURCHF_ecn 2
PLTR. 1
USDHKD_ecn 1
AU200_ecn 1
UK100_ecn 1
EURSEK_ecn 1
USDNOK_ecn 1
USDSEK_ecn 1
DJCJPC. 1
ADBE. 1
DBKGn. 1
BYND. 1
GBPUSD_ecn 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USOIL_ecn 5.5K
CHFZAR_ecn 133
EURNZD_ecn 27
VIX_ecn 345
GBPNZD_ecn 46
EURAUD_ecn 110
GBPCAD_ecn 240
CADCHF_ecn 78
USDCHF_ecn 287
USDSGD_ecn 95
CADJPY_ecn 20
EURCAD_ecn 103
US100_ecn 175
CHFHUF_ecn 153
EURNOK_ecn 140
USDCAD_ecn 97
NGAS_ecn -1.7K
ZARJPY_ecn 48
CHFJPY_ecn 74
GBPJPY_ecn 27
USDJPY_ecn 114
NZDJPY_ecn 41
NZDCAD_ecn 45
XPBUSD_ecn 78
GBPCHF_ecn 64
USDCZK_ecn 48
EURUSD_ecn 116
ETHUSD_ecn 9
NZDSEK_ecn 2
EURHUF_ecn 29
NZDCHF_ecn 15
XAUUSD_ecn 95
AUDCHF_ecn -87
AUDNZD_ecn 18
EURJPY_ecn 24
NZDSGD_ecn 1
NZDUSD_ecn 20
AUDSGD_ecn 0
HLT. -18
EURGBP_ecn 8
UKOIL_ecn 66
XPDUSD_ecn 42
GBPAUD_ecn 59
XAGUSD_ecn 40
USDILS_ecn 74
USDMXN_ecn 13
AUDCAD_ecn -17
AUDJPY_ecn 14
BTCUSD_ecn 10
NOKSEK_ecn -3
EURPLN_ecn 9
EURSGD_ecn 11
XPTUSD_ecn 17
AUDUSD_ecn 6
SGDJPY_ecn 4
AUDZAR_ecn 4
USDHUF_ecn 6
GBPSGD_ecn 3
DXY_ecn 27
USDZAR_ecn 50
C. -16
HKD50_ecn 0
EURCHF_ecn 27
PLTR. -8
USDHKD_ecn 0
AU200_ecn 5
UK100_ecn 15
EURSEK_ecn 1
USDNOK_ecn 19
USDSEK_ecn -122
DJCJPC. 1
ADBE. 2
DBKGn. -12
BYND. -10
GBPUSD_ecn -15
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USOIL_ecn 296K
CHFZAR_ecn 19K
EURNZD_ecn 2.3K
VIX_ecn 81
GBPNZD_ecn 7.3K
EURAUD_ecn 3.8K
GBPCAD_ecn 3.1K
CADCHF_ecn -481
USDCHF_ecn 1.7K
USDSGD_ecn 1.8K
CADJPY_ecn 2.6K
EURCAD_ecn 2.3K
US100_ecn 280K
CHFHUF_ecn 9.7K
EURNOK_ecn 23K
USDCAD_ecn 1.6K
NGAS_ecn -1.8K
ZARJPY_ecn 163
CHFJPY_ecn 3.3K
GBPJPY_ecn 2.4K
USDJPY_ecn 1.1K
NZDJPY_ecn 1.5K
NZDCAD_ecn 887
XPBUSD_ecn 222
GBPCHF_ecn 739
USDCZK_ecn 2.7K
EURUSD_ecn 970
ETHUSD_ecn 19K
NZDSEK_ecn 1K
EURHUF_ecn 5.1K
NZDCHF_ecn 343
XAUUSD_ecn 7K
AUDCHF_ecn -43
AUDNZD_ecn -41
EURJPY_ecn 2.4K
NZDSGD_ecn 117
NZDUSD_ecn 1
AUDSGD_ecn 568
HLT. 3.1K
EURGBP_ecn 534
UKOIL_ecn 1.5K
XPDUSD_ecn 4.3K
GBPAUD_ecn 899
XAGUSD_ecn 604
USDILS_ecn 3.9K
USDMXN_ecn 26K
AUDCAD_ecn -183
AUDJPY_ecn 915
BTCUSD_ecn 124K
NOKSEK_ecn -48
EURPLN_ecn 1.9K
EURSGD_ecn 414
XPTUSD_ecn 1.8K
AUDUSD_ecn 442
SGDJPY_ecn 192
AUDZAR_ecn 13K
USDHUF_ecn 789
GBPSGD_ecn 397
DXY_ecn -444
USDZAR_ecn 11K
C. 341
HKD50_ecn 9.5K
EURCHF_ecn 122
PLTR. 197
USDHKD_ecn 179
AU200_ecn 17K
UK100_ecn 28K
EURSEK_ecn 1.6K
USDNOK_ecn 2.4K
USDSEK_ecn -23K
DJCJPC. 55
ADBE. 1.2K
DBKGn. -77
BYND. 23
GBPUSD_ecn -280
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +260.95 USD
Worst trade: -559 USD
Maximum consecutive wins: 123
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +1 806.22 USD
Maximal consecutive loss: -911.55 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PurpleTrading-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🤖 SMART TRADING SIGNAL SYSTEM

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

This system is an automated MT5 trading workflow with one primary strategy and one optional parallel fallback strategy.

- The primary strategy follows trend-confirmed setups across multiple timeframes.
- The parallel strategy is a controlled mean-reversion fallback used only when the primary path does not open a trade.
- Gemini and Ollama serve as advisory prediction layers, while final risk, lot size, and take-profit are calculated locally.
- Trading is filtered by margin, spread, volatility, trading session windows, Friday cutoff, and swap-block protection.

In short: AI suggests, local rules verify, and the bot executes only when the setup passes deterministic safety checks.
No reviews
2026.08.04 02:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 11:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 16:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 13:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 15:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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