MICHEL EDOUARD M ROELANS

Gold and GBP scalping test not to copy

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 4999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
105 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (24.46%)
En iyi işlem:
2.27 EUR
En kötü işlem:
-3.75 EUR
Brüt kâr:
63.46 EUR (7 944 pips)
Brüt zarar:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (6.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.55 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.36%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
87 (62.59%)
Satış işlemleri:
52 (37.41%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
0.60 EUR
Ortalama zarar:
-1.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.36 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.21%
Yıllık tahmin:
26.83%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.13 EUR
Maksimum:
6.93 EUR (3.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.18% (6.93 EUR)
Varlığa göre:
3.25% (6.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
GBPUSD 43
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 26
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.4K
GBPUSD 331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.27 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.64 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
63 daha fazla...
Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)

My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.

Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!

No target profit so far...

İnceleme yok
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
