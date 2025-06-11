- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
105 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (24.46%)
En iyi işlem:
2.27 EUR
En kötü işlem:
-3.75 EUR
Brüt kâr:
63.46 EUR (7 944 pips)
Brüt zarar:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (6.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.55 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.36%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
87 (62.59%)
Satış işlemleri:
52 (37.41%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
0.60 EUR
Ortalama zarar:
-1.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.36 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.21%
Yıllık tahmin:
26.83%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.13 EUR
Maksimum:
6.93 EUR (3.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.18% (6.93 EUR)
Varlığa göre:
3.25% (6.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|GBPUSD
|43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|331
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.27 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.64 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live32
|1.91 × 45
|
Pepperstone-Edge04
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 1160
Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)
My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.
Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!
No target profit so far...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 4999 USD
11%
0
0
USD
USD
222
EUR
EUR
14
33%
139
75%
0%
1.54
0.16
EUR
EUR
3%
1:500