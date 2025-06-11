Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live04 0.21 × 29 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 18 ICMarketsSC-Live16 0.67 × 272 ICMarkets-Live22 0.73 × 225 ICMarketsSC-Live03 0.82 × 113 ICMarketsSC-Live09 0.85 × 408 ICMarketsSC-Live24 0.87 × 38 ICMarketsSC-Live27 1.03 × 397 VantageInternational-Live 14 1.17 × 6 ICMarketsSC-Live18 1.22 × 97 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ICMarketsSC-Live15 1.50 × 2 Alpari-Pro.ECN2 1.64 × 33 ICMarketsSC-Live05 1.64 × 25 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 1.89 × 360 ICMarketsSC-Live32 1.91 × 45 Pepperstone-Edge04 2.00 × 1 Pepperstone-Edge02 2.00 × 1 Pepperstone-Edge11 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 2.04 × 24 ICMarketsSC-Live25 2.05 × 1160 63 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya