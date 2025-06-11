- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
105 (75.53%)
Loss Trade:
34 (24.46%)
Best Trade:
2.27 EUR
Worst Trade:
-3.75 EUR
Profitto lordo:
63.46 EUR (7 944 pips)
Perdita lorda:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (6.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.55 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.36%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
87 (62.59%)
Short Trade:
52 (37.41%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
0.60 EUR
Perdita media:
-1.21 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.36 EUR (2)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.83%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.13 EUR
Massimale:
6.93 EUR (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (6.93 EUR)
Per equità:
3.25% (6.73 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|GBPUSD
|43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|331
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.27 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.64 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live32
|1.91 × 45
|
Pepperstone-Edge04
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 1160
63 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)
My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.
Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!
No target profit so far...
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
4999USD al mese
11%
0
0
USD
USD
222
EUR
EUR
14
33%
139
75%
0%
1.54
0.16
EUR
EUR
3%
1:500