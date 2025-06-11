SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold and GBP scalping test not to copy
MICHEL EDOUARD M ROELANS

Gold and GBP scalping test not to copy

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 4999 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
105 (75.53%)
Loss Trade:
34 (24.46%)
Best Trade:
2.27 EUR
Worst Trade:
-3.75 EUR
Profitto lordo:
63.46 EUR (7 944 pips)
Perdita lorda:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (6.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.55 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.36%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
87 (62.59%)
Short Trade:
52 (37.41%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
0.60 EUR
Perdita media:
-1.21 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.36 EUR (2)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.83%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.13 EUR
Massimale:
6.93 EUR (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (6.93 EUR)
Per equità:
3.25% (6.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 96
GBPUSD 43
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 26
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.4K
GBPUSD 331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.27 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.64 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
63 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)

My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.

Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!

No target profit so far...

Non ci sono recensioni
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold and GBP scalping test not to copy
4999USD al mese
11%
0
0
USD
222
EUR
14
33%
139
75%
0%
1.54
0.16
EUR
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.