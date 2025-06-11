- Croissance
Trades:
139
Bénéfice trades:
105 (75.53%)
Perte trades:
34 (24.46%)
Meilleure transaction:
2.27 EUR
Pire transaction:
-3.75 EUR
Bénéfice brut:
63.46 EUR (7 944 pips)
Perte brute:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (6.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.55 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.36%
Charge de dépôt maximale:
9.90%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
3.22
Longs trades:
87 (62.59%)
Courts trades:
52 (37.41%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.16 EUR
Bénéfice moyen:
0.60 EUR
Perte moyenne:
-1.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6.36 EUR (2)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
26.83%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.13 EUR
Maximal:
6.93 EUR (3.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.18% (6.93 EUR)
Par fonds propres:
3.25% (6.73 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|GBPUSD
|43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|331
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.27 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.47 EUR
Perte consécutive maximale: -1.50 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 38
|
ICMarketsSC-Live05
|0.96 × 25
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live32
|1.91 × 45
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 1160
62 plus...
Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)
My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.
Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!
No target profit so far...
Aucun avis
