Signaux / MetaTrader 4 / Gold and GBP scalping test not to copy
MICHEL EDOUARD M ROELANS

Gold and GBP scalping test not to copy

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 11%
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
105 (75.53%)
Perte trades:
34 (24.46%)
Meilleure transaction:
2.27 EUR
Pire transaction:
-3.75 EUR
Bénéfice brut:
63.46 EUR (7 944 pips)
Perte brute:
-41.15 EUR (4 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (6.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.55 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.36%
Charge de dépôt maximale:
9.90%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
3.22
Longs trades:
87 (62.59%)
Courts trades:
52 (37.41%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.16 EUR
Bénéfice moyen:
0.60 EUR
Perte moyenne:
-1.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6.36 EUR (2)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
26.83%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.13 EUR
Maximal:
6.93 EUR (3.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.18% (6.93 EUR)
Par fonds propres:
3.25% (6.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 96
GBPUSD 43
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 26
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4K
GBPUSD 331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live05
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
62 plus...
Manual scalping 100% (MQL5 shows some algo because I'm using a copier to duplicate my position, I mean 1 click => 2 positions at once howto)

My main aim is to keep the drawdown as low as possible, which is only possible in scalping.

Be aware that a lot of sellers talk about "scalping" despite having an average holding time for several hours or even days!

No target profit so far...

Aucun avis
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold and GBP scalping test not to copy
4999 USD par mois
11%
0
0
USD
222
EUR
14
33%
139
75%
0%
1.54
0.16
EUR
3%
1:500
