Marco Solito

Dark Algo

Marco Solito
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 405%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
227 (81.65%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (18.35%)
En iyi işlem:
61.55 USD
En kötü işlem:
-33.46 USD
Brüt kâr:
817.00 USD (38 658 pips)
Brüt zarar:
-300.53 USD (23 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (39.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
55.46%
Maks. mevduat yükü:
22.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
9.27
Alış işlemleri:
137 (49.28%)
Satış işlemleri:
141 (50.72%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-5.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.72 USD (3)
Aylık büyüme:
10.41%
Yıllık tahmin:
126.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
55.72 USD (25.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.34% (53.63 USD)
Varlığa göre:
52.63% (173.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.55 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
This signal is related to the EA Dark Algo, which you can find here:


İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 21:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.