- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
227 (81.65%)
Loss Trade:
51 (18.35%)
Best Trade:
61.55 USD
Worst Trade:
-33.46 USD
Profitto lordo:
817.00 USD (38 658 pips)
Perdita lorda:
-300.53 USD (23 657 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (39.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
55.46%
Massimo carico di deposito:
22.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
9.27
Long Trade:
137 (49.28%)
Short Trade:
141 (50.72%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-5.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.72 USD (3)
Crescita mensile:
10.71%
Previsione annuale:
129.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
55.72 USD (25.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.34% (53.63 USD)
Per equità:
52.63% (173.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.55 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.40 USD
Massima perdita consecutiva: -55.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
This signal is related to the EA Dark Algo, which you can find here:
MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/92404
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/92403
