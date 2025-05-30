SegnaliSezioni
Marco Solito

Dark Algo

Marco Solito
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 405%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
227 (81.65%)
Loss Trade:
51 (18.35%)
Best Trade:
61.55 USD
Worst Trade:
-33.46 USD
Profitto lordo:
817.00 USD (38 658 pips)
Perdita lorda:
-300.53 USD (23 657 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (39.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
55.46%
Massimo carico di deposito:
22.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
9.27
Long Trade:
137 (49.28%)
Short Trade:
141 (50.72%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-5.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.72 USD (3)
Crescita mensile:
10.71%
Previsione annuale:
129.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
55.72 USD (25.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.34% (53.63 USD)
Per equità:
52.63% (173.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.55 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.40 USD
Massima perdita consecutiva: -55.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
This signal is related to the EA Dark Algo, which you can find here:


Non ci sono recensioni
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 21:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dark Algo
999USD al mese
405%
0
0
USD
916
USD
35
100%
278
81%
55%
2.71
1.86
USD
53%
1:500
Copia

