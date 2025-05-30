SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dark Algo
Marco Solito

Dark Algo

Marco Solito
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 405%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
278
Bénéfice trades:
227 (81.65%)
Perte trades:
51 (18.35%)
Meilleure transaction:
61.55 USD
Pire transaction:
-33.46 USD
Bénéfice brut:
817.00 USD (38 658 pips)
Perte brute:
-300.53 USD (23 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (39.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
55.46%
Charge de dépôt maximale:
22.52%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
9.27
Longs trades:
137 (49.28%)
Courts trades:
141 (50.72%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
1.86 USD
Bénéfice moyen:
3.60 USD
Perte moyenne:
-5.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-55.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.72 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.71%
Prévision annuelle:
129.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
55.72 USD (25.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.34% (53.63 USD)
Par fonds propres:
52.63% (173.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.55 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +39.40 USD
Perte consécutive maximale: -55.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This signal is related to the EA Dark Algo, which you can find here:


Aucun avis
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 21:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dark Algo
999 USD par mois
405%
0
0
USD
916
USD
35
100%
278
81%
55%
2.71
1.86
USD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.