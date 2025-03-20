- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
80 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (48.39%)
En iyi işlem:
2 400.70 RUB
En kötü işlem:
-999.44 RUB
Brüt kâr:
18 747.58 RUB (9 188 pips)
Brüt zarar:
-22 655.77 RUB (15 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (326.89 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 080.65 RUB (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
16.70%
Maks. mevduat yükü:
34.91%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
73 (47.10%)
Satış işlemleri:
82 (52.90%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-25.21 RUB
Ortalama kâr:
234.34 RUB
Ortalama zarar:
-302.08 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 234.90 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 234.90 RUB (6)
Aylık büyüme:
0.07%
Yıllık tahmin:
0.91%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 095.87 RUB
Maksimum:
7 345.08 RUB (102.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.58% (2 270.18 RUB)
Varlığa göre:
2.54% (1 889.78 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|90
|AUDCADrfd
|13
|EURUSDrfd
|12
|USDCHFrfd
|9
|GBPUSDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|USDCADrfd
|4
|USDJPYrfd
|4
|EURJPYrfd
|3
|NZDUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|AUDJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDrfd
|-6
|AUDCADrfd
|-13
|EURUSDrfd
|-1
|USDCHFrfd
|-33
|GBPUSDrfd
|2
|EURGBPrfd
|0
|USDCADrfd
|-2
|USDJPYrfd
|6
|EURJPYrfd
|-13
|NZDUSDrfd
|-5
|USDRUBrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|CHFJPYrfd
|-16
|CNYRUBrfd
|-1
|XAGUSDrfd
|-9
|AUDJPYrfd
|23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDrfd
|-1.6K
|AUDCADrfd
|-903
|EURUSDrfd
|-411
|USDCHFrfd
|-694
|GBPUSDrfd
|-424
|EURGBPrfd
|57
|USDCADrfd
|-234
|USDJPYrfd
|110
|EURJPYrfd
|-279
|NZDUSDrfd
|-60
|USDRUBrfd
|-362
|GBPCHFrfd
|41
|EURCHFrfd
|91
|CHFJPYrfd
|-831
|CNYRUBrfd
|-674
|XAGUSDrfd
|-1.4K
|AUDJPYrfd
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 400.70 RUB
En kötü işlem: -999 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +326.89 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 234.90 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sorumluluk Reddi Beyanı Forex ve diğer kaldıraçlı finansal ürünlerde alım satım yapmak oldukça risklidir ve önemli kayıplara neden olabilir. Piyasada ticaret yapmak herkes için uygun olmayabilir. Sorularınız veya şüpheleriniz olması durumunda tüm risklerin farkında olmanız ve bağımsız finansal danışmanlardan yardım istemeniz gerekir. CFTC KURAL 4.41. VARSAYIMSAL VEYA SİMÜLASYON SONUÇLARININ BELİRLİ SINIRLAMALARI VARDIR. GEÇERLİ UYGULAMANIN AKSİNE, SİMÜLASYON SONUÇLARI GERÇEK TİCARETİ TEMSİL ETMEZ. AYRICA, İŞLEMLER HENÜZ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİNDEN, LİKİDİTE EKSİKLİĞİ GİBİ BAZI PİYASA FAKTÖRLERİNİN OLASI ETKİSİ NEDENİYLE SONUÇLAR YETERSİZ TELAFİ EDİLEBİLİR VEYA AŞIRI TELAFİ EDİLEBİLİR. MODELLEME TİCARET PROGRAMLARI ESAS OLARAK GEÇMİŞ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ DİKKATE ALINARAK GELİŞTİRİLMİŞTİR. GÖSTERİLENLERE BENZER HERHANGİ BİR HESABIN KAR VEYA ZARARA ULAŞACAĞINA DAİR HİÇBİR İDDİA YAPILMAMAKTADIR. Sinyalin yazarı, bu sinyalin ve/veya bilgilerin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu işbu vesile ile reddedecektir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
155K
RUB
RUB
97
3%
155
51%
17%
0.82
-25.21
RUB
RUB
23%
1:40