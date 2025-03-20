- Crescita
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
80 (51.61%)
Loss Trade:
75 (48.39%)
Best Trade:
2 400.70 RUB
Worst Trade:
-999.44 RUB
Profitto lordo:
18 747.58 RUB (9 188 pips)
Perdita lorda:
-22 655.77 RUB (15 390 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (326.89 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 080.65 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
16.70%
Massimo carico di deposito:
34.91%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
73 (47.10%)
Short Trade:
82 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-25.21 RUB
Profitto medio:
234.34 RUB
Perdita media:
-302.08 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-2 234.90 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 234.90 RUB (6)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
0.91%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 095.87 RUB
Massimale:
7 345.08 RUB (102.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.58% (2 270.18 RUB)
Per equità:
2.54% (1 889.78 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|90
|AUDCADrfd
|13
|EURUSDrfd
|12
|USDCHFrfd
|9
|GBPUSDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|USDCADrfd
|4
|USDJPYrfd
|4
|EURJPYrfd
|3
|NZDUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|AUDJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDrfd
|-6
|AUDCADrfd
|-13
|EURUSDrfd
|-1
|USDCHFrfd
|-33
|GBPUSDrfd
|2
|EURGBPrfd
|0
|USDCADrfd
|-2
|USDJPYrfd
|6
|EURJPYrfd
|-13
|NZDUSDrfd
|-5
|USDRUBrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|CHFJPYrfd
|-16
|CNYRUBrfd
|-1
|XAGUSDrfd
|-9
|AUDJPYrfd
|23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDrfd
|-1.6K
|AUDCADrfd
|-903
|EURUSDrfd
|-411
|USDCHFrfd
|-694
|GBPUSDrfd
|-424
|EURGBPrfd
|57
|USDCADrfd
|-234
|USDJPYrfd
|110
|EURJPYrfd
|-279
|NZDUSDrfd
|-60
|USDRUBrfd
|-362
|GBPCHFrfd
|41
|EURCHFrfd
|91
|CHFJPYrfd
|-831
|CNYRUBrfd
|-674
|XAGUSDrfd
|-1.4K
|AUDJPYrfd
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 400.70 RUB
Worst Trade: -999 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +326.89 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 234.90 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Dichiarazione di NON RESPONSABILITÀ Il trading sul Forex e su altri prodotti finanziari con leva finanziaria è altamente rischioso e può portare a perdite sostanziali. Condurre operazioni di trading sul mercato potrebbe non essere adatto a tutti. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi e cercare l'aiuto di consulenti finanziari indipendenti, in caso di domande o dubbi. REGOLA CFTC 4.41. I RISULTATI IPOTETICI O I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE HANNO ALCUNE LIMITAZIONI. A DIFFERENZA DI ESECUZIONE EFFETTIVA, I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE NON RAPPRESENTANO IL COMMERCIO REALE. INOLTRE, POICHÉ LE OPERAZIONI NON SONO ANCORA STATE ESEGUITE, I RISULTATI POTREBBERO NON ESSERE COMPENSATI O SOVRACOMPENSATI A CAUSA DELLA POSSIBILE INFLUENZA DI ALCUNI FATTORI DI MERCATO, AD ESEMPIO LA MANCANZA DI LIQUIDITÀ. I PROGRAMMI DI TRADING DI SIMULAZIONE SONO SVILUPPATI PRINCIPALMENTE TENENDO CONTO DELLA VALUTAZIONE DEGLI EVENTI PASSATI. NON VIENE FATTA ALCUNA PRETESA CHE QUALSIASI ACCOUNT RAGGIUNGA UN PROFITTO O UNA PERDITA COME QUELLI MOSTRATI. L'autore del segnale declina ogni responsabilità relativa all'uso del segnale e/o delle informazioni.
Non ci sono recensioni
