Vasilii Apostolidi

Apostolidi

Vasilii Apostolidi
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
80 (51.61%)
Loss Trade:
75 (48.39%)
Best Trade:
2 400.70 RUB
Worst Trade:
-999.44 RUB
Profitto lordo:
18 747.58 RUB (9 188 pips)
Perdita lorda:
-22 655.77 RUB (15 390 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (326.89 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 080.65 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
16.70%
Massimo carico di deposito:
34.91%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
73 (47.10%)
Short Trade:
82 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-25.21 RUB
Profitto medio:
234.34 RUB
Perdita media:
-302.08 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-2 234.90 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 234.90 RUB (6)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
0.91%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 095.87 RUB
Massimale:
7 345.08 RUB (102.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.58% (2 270.18 RUB)
Per equità:
2.54% (1 889.78 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDrfd 90
AUDCADrfd 13
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 9
GBPUSDrfd 6
EURGBPrfd 5
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 4
EURJPYrfd 3
NZDUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURCHFrfd 1
CHFJPYrfd 1
CNYRUBrfd 1
XAGUSDrfd 1
AUDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDrfd -6
AUDCADrfd -13
EURUSDrfd -1
USDCHFrfd -33
GBPUSDrfd 2
EURGBPrfd 0
USDCADrfd -2
USDJPYrfd 6
EURJPYrfd -13
NZDUSDrfd -5
USDRUBrfd -1
GBPCHFrfd 3
EURCHFrfd 2
CHFJPYrfd -16
CNYRUBrfd -1
XAGUSDrfd -9
AUDJPYrfd 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDrfd -1.6K
AUDCADrfd -903
EURUSDrfd -411
USDCHFrfd -694
GBPUSDrfd -424
EURGBPrfd 57
USDCADrfd -234
USDJPYrfd 110
EURJPYrfd -279
NZDUSDrfd -60
USDRUBrfd -362
GBPCHFrfd 41
EURCHFrfd 91
CHFJPYrfd -831
CNYRUBrfd -674
XAGUSDrfd -1.4K
AUDJPYrfd 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 400.70 RUB
Worst Trade: -999 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +326.89 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 234.90 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 16:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
