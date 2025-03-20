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Vasilii Apostolidi

Apostolidi

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交易:
199
盈利交易:
113 (56.78%)
亏损交易:
86 (43.22%)
最好交易:
2 400.70 RUB
最差交易:
-3 364.53 RUB
毛利:
34 220.82 RUB (11 471 pips)
毛利亏损:
-34 963.81 RUB (17 758 pips)
最大连续赢利:
13 (3 691.02 RUB)
最大连续盈利:
5 980.94 RUB (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
10.83%
最大入金加载:
34.91%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
92 (46.23%)
短期交易:
107 (53.77%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-3.73 RUB
平均利润:
302.84 RUB
平均损失:
-406.56 RUB
最大连续失误:
6 (-2 234.90 RUB)
最大连续亏损:
-5 453.64 RUB (4)
每月增长:
-0.10%
年度预测:
-1.16%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
9 309.53 RUB
最大值:
11 558.74 RUB (160.56%)
相对跌幅:
结余:
22.58% (2 270.18 RUB)
净值:
2.54% (1 889.78 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDrfd 125
AUDCADrfd 18
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 9
GBPUSDrfd 6
USDCADrfd 6
EURGBPrfd 5
USDJPYrfd 4
NZDUSDrfd 3
EURJPYrfd 3
EURCHFrfd 2
USDRUBrfd 1
GBPCHFrfd 1
CHFJPYrfd 1
CNYRUBrfd 1
XAGUSDrfd 1
AUDJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDrfd 31
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd -1
USDCHFrfd -33
GBPUSDrfd 2
USDCADrfd 6
EURGBPrfd 0
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd -13
EURJPYrfd -13
EURCHFrfd 0
USDRUBrfd -1
GBPCHFrfd 3
CHFJPYrfd -16
CNYRUBrfd -1
XAGUSDrfd -9
AUDJPYrfd 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDrfd -1.9K
AUDCADrfd -598
EURUSDrfd -411
USDCHFrfd -694
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd -155
EURGBPrfd 57
USDJPYrfd 110
NZDUSDrfd -181
EURJPYrfd -279
EURCHFrfd 66
USDRUBrfd -362
GBPCHFrfd 41
CHFJPYrfd -831
CNYRUBrfd -674
XAGUSDrfd -1.4K
AUDJPYrfd 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +2 400.70 RUB
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最大连续赢利: 9
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最大连续盈利: +3 691.02 RUB
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2026.07.30 06:18
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2026.07.21 02:14
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2026.06.24 05:49
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2026.05.29 09:27
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2026.05.12 02:00
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2026.04.27 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.14 09:10
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2026.04.07 06:14
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2026.04.02 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.17 09:24
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2026.03.16 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 08:44
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2026.03.03 20:37
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2026.02.25 14:27
Share of trading days is too low
2026.02.05 16:28
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2026.02.05 15:28
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2026.01.16 14:56
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2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 15:05
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2025.12.18 14:05
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Apostolidi
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256K
RUB
130
2%
199
56%
11%
0.97
-3.73
RUB
23%
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