- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
199
盈利交易:
113 (56.78%)
亏损交易:
86 (43.22%)
最好交易:
2 400.70 RUB
最差交易:
-3 364.53 RUB
毛利:
34 220.82 RUB (11 471 pips)
毛利亏损:
-34 963.81 RUB (17 758 pips)
最大连续赢利:
13 (3 691.02 RUB)
最大连续盈利:
5 980.94 RUB (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
10.83%
最大入金加载:
34.91%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
92 (46.23%)
短期交易:
107 (53.77%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-3.73 RUB
平均利润:
302.84 RUB
平均损失:
-406.56 RUB
最大连续失误:
6 (-2 234.90 RUB)
最大连续亏损:
-5 453.64 RUB (4)
每月增长:
-0.10%
年度预测:
-1.16%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
9 309.53 RUB
最大值:
11 558.74 RUB (160.56%)
相对跌幅:
结余:
22.58% (2 270.18 RUB)
净值:
2.54% (1 889.78 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|125
|AUDCADrfd
|18
|EURUSDrfd
|12
|USDCHFrfd
|9
|GBPUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|USDJPYrfd
|4
|NZDUSDrfd
|3
|EURJPYrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|AUDJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|-1
|USDCHFrfd
|-33
|GBPUSDrfd
|2
|USDCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|0
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|-13
|EURJPYrfd
|-13
|EURCHFrfd
|0
|USDRUBrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|3
|CHFJPYrfd
|-16
|CNYRUBrfd
|-1
|XAGUSDrfd
|-9
|AUDJPYrfd
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDrfd
|-1.9K
|AUDCADrfd
|-598
|EURUSDrfd
|-411
|USDCHFrfd
|-694
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|-155
|EURGBPrfd
|57
|USDJPYrfd
|110
|NZDUSDrfd
|-181
|EURJPYrfd
|-279
|EURCHFrfd
|66
|USDRUBrfd
|-362
|GBPCHFrfd
|41
|CHFJPYrfd
|-831
|CNYRUBrfd
|-674
|XAGUSDrfd
|-1.4K
|AUDJPYrfd
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 400.70 RUB
最差交易: -3 365 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 691.02 RUB
最大连续亏损: -2 234.90 RUB
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
256K
RUB
RUB
130
2%
199
56%
11%
0.97
-3.73
RUB
RUB
23%
1:40